Celebritou ve Vietnamu. Nguyen o titulu, vedru, Slovácku či hrdém tátovi

Profesionální fotbalista je ve Vietnamu celebrita. Mezi vyvolené se okamžitě zařadil i český gólman Filip Nguyen, čerstvý ligový šampion. Se životem v daleké Asii se pomalu sžívá. Deptá ho vedro, pro téměř tříletého syna Filipa shání školku a doufá, že se v novém prostředí zadaptuje pes, kterého se místní bojí. A jak by dopadl souboj mezi jeho současným týmem a Svědíkovým Slováckem? Také o tom vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz Premium.

Pro titul jste si do Asie šel, že?

„Určitě. Věděl jsem, že nakupují nejlepší hráče z Vietnamu a mají ambice na titul. I to byl jeden z důvodů, proč jsem sem šel. Mám ambice a jsem rád, že klub taky. Nečekal jsem, že to bude jednoduché. Obhájce FC Hanoj má taky kvalitní tým. Museli jsme se o to porvat.“