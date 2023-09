Horníček v Lize mistrů: Real jsem si přál. Sebere v Braze místo legendě?

Začínal v Sokolu Dobříkov. Teď má Lukáš Horníček vedle sebe borce, kteří se na podzim představí ve fotbalovém divadle snů. V Braze nedávno podepsal nový kontrakt až do léta 2028 a v gólmanské hierarchii už je před ním pouze Brazilec Matheus, osobnost klubu. „Ten se bude těžko dostávat z brány,“ uvědomuje si v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz brankář, jenž prošel mládeží Pardubic.

Cítíte, že se s vámi počítá do role dvojky?

„Od nové sezony se to tak vyvrbilo. Trenér je se mnou spokojený a jsem za to moc rád. O této pozici jsem snil a doufám, že se časem dostanu na post jedničky.“

Přes rutinéra Matheuse? Je to vůbec reálné?

„On je tam desátým rokem, legenda. Má víc zkušeností a je vidět, že se tým cítí o něco jistější, když je tam on. Stejně to vnímají fanoušci i trenéři. Ale dělám maximum, trénuju na sto procent. Snad se přes něj v budoucnu prosadím. Před rokem jsem byl trojka, teď dvojka.