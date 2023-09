Derby v Holandsku: kelímek, světlice a konec. Tohle není Ajax, zní z klubu

De Klassieker, jinými slovy jeden z vrcholů Eredivisie. Derby mezi Ajaxem a Feyenoordem. Zápas o to třaskavější, že hosté z Rotterdamu v minulé sezoně sesadili celek z hlavního města z ligového trůnu. Ten se dokonce po 13 letech nezvládl kvalifikovat ani do bojů o Ligu mistrů. Do nynějšího ročníku navíc nevstoupil dobře, a když se v nedělním derby postavil proti rozjeté mašině z Rotterdamu, bylo rychle hotovo. V 37. minutě vedli hosté 3:0, po necelé hodině hry byl zápas kvůli nepokojům ukončen. Než se tak stalo, došlo i na dvě přerušení. Po zápase přišel o práci sportovní ředitel Ajaxu Sven Mislintat.