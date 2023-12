Vaclík o životě v USA i vlivu Messiho. Ale nechytám, nechápe přístup kouče

Odvezl dceru do školy, pak zvedl sluchátko a nadšeně líčil, jak objevuje Ameriku. I když ta fotbalová mu zatím neukázala přívětivou tvář. A taky by venku trochu přitopil.

„Začíná tu už být chladno. Ráno bylo minus jedna. A kluci z hokeje nám říkali, že bude ještě hůř, minus patnáct, dvacet. Na to nejsme za posledních pět let zvyklí,“ upozorňuje Tomáš Vaclík s ohledem na španělské a řecké teplo i v zimě.

Bydlíte přímo ve Foxborough?

„Ne. Bydlíme mezi Bostonem a Foxborough. Na trénink to mám 25 minut. A když bychom jeli do Bostonu, trvá to deset, patnáct minut. Ale záleží na provozu. Jakmile je zácpa, může to trvat i hodinu. Provoz je tu obrovský.“

Nepomáhají ani široké dálnice?

„Mají tu šest pruhů, ale furt jsou zacpaný. Já mám štěstí, ráno to jezdí na Boston, a naše tréninkové centrum je na druhou stranu. A odpoledne to jezdí zase z Bostonu, takže opět na druhou stranu.“

Co vás v Americe nejvíc překvapilo?

„Že jsem neodchytal ani minutu.“

Začal jste nepříjemným překvapením. Proč k němu došlo?