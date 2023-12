Ševela v Arábii: Frčí tu noční život a velbloudí dostihy. Co řekl Ronaldovi?

Jako hráč slavil Martin Ševela úspěchy s Interem Bratislava, coby kouč dovedl na slovenský trůn Trenčín či Slovan, ale tam se jeho kariéra nezastavila. Přes Polsko se dostal až do Saúdské Arábie ještě před přílivem Ronalda a jeho následovníků, kde kroutí u laviček už třetí sezonu v zemi, která fotbalově megalomansky roste. „Když tady sednou za volant, silnice se mění na okruh Formule 1. Populární jsou tady kromě fotbalu třeba velbloudí dostihy,“ popisuje život daleko od domova mj. někdejší hráč Drnovic.

Od roku 2021 působíte v Saúdské Arábii. Jak se tamní fotbal proměnil s přívalem mnoha hvězd?

„Opravdu velká změna. Všechno odšpuntoval příchod Ronalda, který způsobil boom. Předtím se o Saúdské Arábii ve spojení s fotbalem za hranicemi skoro nic nevědělo. Televizní práva najednou kupují evropské státy, což byl od Saúdů skvělý marketingový tah. Kde je Ronaldo, tam jsou oči fotbalové planety.“

Hrál jste doma na Slovensku a v Česku za Drnovice, trénoval jste mj. v Polsku. Co vás v Saúdské Arábii šokovalo po životní či fotbalové stránce?

„Čelil jsem předsudkům a rozpakům, že jdu trénovat do země, kde je jiná kultura a náboženství. Nějakých 96 % obyvatel je tu muslimů. Postupně jsem si ale zvyknul. Je fakt, že oni prostě mají na všechno čas, nikam nespěchají. Žijí tady pohodově. Jedinou výjimkou je, když sednou do auta. Najednou se