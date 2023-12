Stávka sudích v Řecku: fanoušci řádili, policista v kómatu. Bojí se o zdraví

Skupiny ultras nesmiřitelných aténských rivalů se střetly u haly. Fanoušci po sobě házeli světlice, plynové bomby a kameny, policie odpověděla slzným plynem. V nemocnici skončil jednatřicetiletý policista, jenž upadl do kómatu poté, co ho zasáhla světlice do levého stehna a výrazná ztráta krve u něj vedla k srdeční zástavě.

V souvislosti s bitkou fanoušků policie zatkla více než 400 lidí. Násilnické skupiny fotbalových příznivců si často vybírají ke střetům zápasy v jiných sportech, kde jsou jejich týmy zastoupeny, protože nebývají tak hlídány policií.

„Jeden z našich policistů se stal terčem vražedného útoku. Tento útok nesmí přejít bez potrestání. Řecká policie už velmi dlouho - stejně jako většina naší společnosti - platí vysokou cenu na fanouškovské násilí,“ uvedl ministr veřejného pořádku Jannis Ikonomu.

Kvůli řádění fanoušků musel být minulý víkend přerušen zápas nejvyšší fotbalové soutěže Volos - Olympiakos. Rozhodčí ohlásili stávku poté, co sudí tohoto utkání dostal výhrůžky smrtí.