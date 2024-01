Žádost o ruku? Byl jsem si jistý, usmívá se Lingr a sní o svatbě i EURO

Jestli by případně stihnul svatbu i EURO? „Termín svatby ještě nemáme, vše asi bude záležet na čase, kterého opravdu moc nemám. Budeme to pochopitelně řešit.“ Na doplňující dotaz, zda si byl při žádosti o ruku „jistý“, reagoval s úsměvem: „Samozřejmě. Jsme spolu dlouho, takže jsem si jistý byl.“

Havířovský rodák Ondřej Lingr se domů stihnul podívat během vánočních svátků. Bývalá opora Karviné a Slavie Praha navštívila i Zimní kemp pro začínající fotbalisty Karviné. „Pro kluky to bylo velké zpestření, plno z nich má právě Ondru za vzor,“ ocenil návštěvu mládežnický trenér Jakub Cisovský.

Mezi dětmi se dobře cítil i Lingr. „Domů se můžu podívat vlastně pouze během reprezentačních srazů,“ popisoval. „Během každého ze tří podzimních srazů jsem měl dva dny volna, takže jsem se snažil doma alespoň na jeden den ukázat. Super, že jsme to teď stihli i na Vánoce. Jsem rád i za bráchu, kterého teď moc nevídám. Když může, přiletí za mnou – byl třeba na Lize mistrů. Ale času je málo, takže je fajn, že jsme byli i s rodiči všichni pohromadě.“

Na Nový rok už odlétal do Španělska na soustředění. „V Málaze budeme několik dnů a následně se přesuneme s týmem zpátky do Rotterdamu, protože už 14. ledna nás čeká první mistrovský zápas – doma proti Nijmegenu. Je to všechno poměrně rychlé, ale jsem moc rád, že se mi podařilo být chvíli doma s rodinou.“

Za Feyenoord Rotterdam si Ondřej Lingr na podzim zahrál i Ligu mistrů. Naskočil dvakrát proti Atlétiku Madrid, jednou proti Celtiku a Laziu. „Neskutečný zážitek! Hymna soutěže, plné stadiony. Celý život jsem si chtěl nejprestižnější klubovou soutěž zahrát. Zápasy na půdě Atlétika nebo doma se Celtikem? Skvělé! Jsem rád, že jsem mohl být u toho přímo na hřišti.“

V nizozemské lize zatím nasbíral 82 soutěžních minut, sedmkrát šel na hřiště z lavičky. Vstřelil jeden gól, na jeden přihrál. „Minutáž by mohla být vyšší, ale působím v jednom ze dvou nejlepších holandských klubů, jsme aktuálním mistrem, hráli jsme Ligu mistrů a na každý domácí zápas chodí padesát tisíc fanoušků,“ nelituje posunu ze Slavie. „Maximálně si to v Rotterdamu užívám. Budu makat, mám hlavu nahoře a jsem nastavený tak, že se chci dostat do základní sestavy. Ovšem kvalita a konkurence je obrovská, ani se Slavií se to nedá vůbec porovnat.“

Na dálku pochopitelně sleduje oba své bývalé kluby. „Musím se přiznat, že Karvinou sleduju poměrně hodně. I Slavii,“ přitakal Lingr. „Ale stane se, že někdy se zápasy kryjí s našimi a je to složitější. Karviná je teď sice na barážových pozicích, ale má zápas s Pardubicemi k dobru. Každopádně po příchodu trenéra Jarábka se udělaly nějaké body a podzim se podařilo zakončit dvěma venkovními remízami.“

Lingr věří, že se Karviná v jarní části vyhne bojům o udržení. „Doufám, že se podaří vyhnout baráži a klub zůstane prvoligový. Všichni víme, že díky stadionu a celkovému zázemí Karviná do nejvyšší soutěže prostě patří – druhá liga je málo! Bude ale potřeba sbírat body hlavně doma.“