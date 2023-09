Lingr o nepokojích: Špatná vizitka pro Ajax. Derby? Škoda pro fanoušky

Odehrálo se 55 minut derby De Klassieker mezi Ajaxem a Feyenoordem, když rozhodčí Serdar Gözübüyük zavelel a oba tábory zmizely v šatnách. Mohli za to neukáznění fanoušci. Nejprve na hřiště házeli kelímky, pak přidali i petardy. „V jarním zápase obou rivalů byl jeden z hráčů krvavě trefen předmětem do hlavy. Od té doby platí v Nizozemsku pravidlo, že jakmile někdo hodí cokoli na hrací plochu, může dojít i k ukončení zápasu,“ vysvětluje záložník hostů Ondřej Lingr.

Se spoluhráči z Feyenoordu musel po nedohraném derby na Ajaxu zůstat ještě hodinu zavřený v kabině. Do Johan Cruijff Areny se totiž dostalo několik neukázněných fanoušků. „My jsme tam naštěstí měli ochranku, takže jsme byli v klidu,“ doplňuje Ondřej Lingr, který zápas začal na lavičce náhradníků.

Derby proti Ajaxu jste začali parádně, než došlo k přerušení, vedli jste 3:0. Čekal jste podobný průběh?

„Věděli jsme, že Ajax není v dobrém rozpoložení. Start do sezony se jim vůbec nepovedl, řeší se tam i problémy uvnitř klubu. Proto jsme chtěli jednoznačně vyhrát. Vše umocnily naše dva rychlé góly. Čekat tohle nemůžete, ale první poločas ukázal, že jsme se připravili dobře.“

Frustrace se pak dala krájet i v hledišti. Tušil jste, že může dojít k nepokojům?

„Bohužel rivalita je ještě dál od minulé sezony, kdy v jarním zápase byl jeden z hráčů trefen předmětem do hlavy a byla tam i krev. Od té doby platí v Nizozemsku pravidlo, že jakmile někdo hodí cokoli na hrací plochu, a může to být opravdu jednotlivec, je prvním upozorněním odchod do kabin na několik minut, když se to stane podruhé, jde se zase do kabin a napotřetí už dojde k ukončení zápasu, k čemuž došlo v tomto případě.“

Co se dělo po přerušení duelu?

„Byli jsme pak zavření asi hodinu v kabině, mezitím se to venku mlelo. Pokud vím, fanoušci vtrhli i do útrob stadionu. My jsme