Sejk už pálí v Portugalsku! Trefil se proti Boavistě, přispěl k výhře

Václav Sejk slaví gól do sítě Litvy • Michael Beránek / Sport

Václav Sejk slaví postup do baráže o ME s trenérem jednadvacítky Janem Suchopárkem • Michal Beránek / Sport

Kapitán české reprezentace do 21 let nastoupil podruhé v základní sestavě a už v páté minutě poslal svůj tým do vedení. Naběhl si na centr Sorrisa a zblízka míč usměrnil za brankáře. Vítězství hostů pojistil ve druhém poločas Sá, Sejk v 75. minutě vystřídal.

Famalicao do pátečního utkání v součtu s pohárem desetkrát za sebou nevyhrálo. Z posledních devíti ligových zápasů odešel tým čtyřikrát poražen a pětkrát remizoval.

Portugalská fotbalová liga - 20. kolo:

Boavista Porto - Famalicao 0:2 (první gól Sejk).