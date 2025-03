Černý v derby pokropil fanoušky: TOP provokace, kupte ho klidně za dvojnásobek! Přijde trest?

Vstoupit do diskuse (

Ve Skotsku dává zcela zapomenout na nepovedené německé dobrodružství. Václav Černý v dresu Rangers, kde hostuje právě z Wolfsburgu, válí. V součtu nastřádal už 17 branek a 4 asistence, k tomu si v nedělním městském derby se Celtikem získal fanoušky na svou stranu i kontroverzní oslavou vítězné branky. Co fotbalový reprezentant, v tu dobu už mezi náhradníky, udělal?

Old Firm derby, jak se vypjatému střetu dvou největších skotských značek z Glasgow říká, mohli poprvé od roku 2023 navštívit i hostující fanoušci. Už to dost jasně ukazuje, o jak vyhrocený střet šlo. A zhruba dva a půl tisíce příznivců Rangers přítomných v Celtic Parku dostal v 88. minutě do čiré extáze Hamza Igamane, když vstřelil vítěznou branku na 3:2. A slavit začal i Černý…

Šikovný křídelník, jenž opustil plac v 83. minutě a přenechal místo právě Igamanemu, začal pobíhat okolo postranní čáry a kropit vodou fanoušky Celtiku v předních řadách. Na neřízenou euforii českého fotbalisty reagovali příznivci domácích agresivně, což si vyžádalo zásah policie a pořadatelské služby.

Mezi „svými“ je ale hrdinou. „Top úroveň provokace, to by se mělo podporovat!“ píše nadšeně hostující fanda Rangers na sociální síti X. „Kupte ho za jakoukoliv cenu, zaplatíme klidně dvojnásobek“ přidává se další.

Trenér Barry Ferguson, za kterým na videu Černý probíhá, si incidentu nevšiml. „Neviděl jsem to, abych byl upřímný. Soustředil jsem se na oslavu a také na to, abychom zápas dohráli soustředění.“

Další ohlas už ale naznačuje realitu, se kterou musí autor jedenácti ligových branek počítat. „Pokud dohraje sezonu, bude mít štěstí,“ naznačuje jeden z diskutujících možný trest.

Černému každopádně hostování ve Skotsku vychází na jedničku, kolem jeho budoucnosti se jistě povedou horlivé diskuze. Nyní se ale musí soustředit na reprezentační fotbal, neboť je členem Haškovy nominace na úvodní zápasy boje o MS.

Václav Černý v dresu Rangers