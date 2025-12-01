Sparta proti Pardubicím: řez po 35 minutách i Rynešův úder. Přijde trvalá změna?
Blamáž, ostuda, propadák. „Dají se najít různá slova,“ pronesl trenér Brian Priske po prohře jeho Sparty s Pardubicemi 2:4. Především v prvním poločase Letenští totálně zkolabovali, podali nejhorší výkon v sezoně. Co duel s nečekaným výsledkem přinesl?
Kapitánova řeč
Byla to zákonitě nepříjemná chvíle. Sparťané se po blamáži klasicky potkali v kolečku uprostřed hřiště, v něm pro tu chvíli uzavřel utkání mezi sebou. Pak je však čekala zlověstná cesta kolem tribun, začátek byl samozřejmě u kotle.
Fanoušci mužstvu spílali, proti Pardubicím hrálo ostudně. Navíc ztrácí na Slavii už pět bodů, v posledních sedmi zápasech ztratili dvanáct bodů.
„Jako kapitán jsem vzal odpovědnost na sebe,“ popisoval Lukáš Haraslín. „V první řadě mají fanoušci plné právo být na nás naštvaní. Řekl jsem, že to, co jsme předvedli, nebylo hodné tohoto klubu. Snažil jsem se to obrátit na pozitivnější stranu, protože negativním myšlením bychom se dostali ještě níž.“
Zásadní změna ve stoperském triu
Rotace hráčů přišla i po čtvrteční výhře 1:0 nad Legií Varšava. Trenér Priske udělal v základní sestavě dohromady čtyři změny. Zásadní úprava nastala ve stoperské trojici, ze které vypadli Pavel Kadeřábek a Jaroslav Zelený. Vedle Adama Ševínského nastoupili Filip Panák s Asgerem Sörensenem, navrátilcem po zranění. To se mohlo projevit na bídném výkonu v první půli.
„Nemyslím si to. Trávíme spolu dostatek času, víme, že trenér rotuje v zápasech i trénincích. I na nich máme týmy různě pomíchané, takže to určitě nebude v tom. Je to v přístupu každého z nás. Doma nemůžeme hrát taková utkání,“ zdůraznil kapitán Lukáš Haraslín.
Přesto Priske je tím, kdo za výběr sestavy nese zodpovědnost. „Co se stane na hřišti, je odrazem mého přístupu. Jsem tím, kdo dělá rozhodnutí, a veškerý tlak beru na sebe. Vždycky jsem zodpovědný,“ uznal Priske, jenž nasadil od začátku utkání kromě Panáka a Sörensena také Johna Mercada a Jana Kuchtu.
Krobot vs. Ryneš a Haraslín
Samuel Šimek s pomocí teče Albiona Rrahmaniho zasadil Spartě třetí potupnou ránu. Letná byla v šoku (bez přehánění), Pardubičtí divoce slavili. Nejvíce Ladislav Krobot, mladý pán, který se umí dostat soupeřům pod kůži. Provokoval kotel, užíval si.
Až ho odtáhl Haraslín. „Snažil jsem se ho odtlačit od našeho kotle, ať se jde radovat se svými hráči. Může ho něco trefit, snažil jsem se situaci vyřešit, aby se co nejrychleji hrálo. Potom tam byla další strkanice. Já jsem ho neudeřil, ale on spadl, zase se zvedl. Bylo tam strašně moc lidí, ruce létaly, ani nevíte odkud,“ popisoval kapitán.
Strkanice pokračovala, přilétl do ní Matěj Ryneš, Krobota trefil rukou. „Upřímně, neviděl jsem ještě žádné záběry ze zápasu. Měl jsem po zápase mítinky s realizačním týmem a hráči. Jen jsem slyšel, že to byla potenciální červená karta,“ řekl na tiskovce trenér Brian Priske. Podle záběrů to je velmi pravděpodobné, až jisté.
Přechod na čtyřku. A natrvalo?
Pětatřicet minut stačilo na to, aby trenér Priske do toho pořádně říznul. Ze sestavy vyndal Panáka a záložníka Patrika Vydru. Po nasazení Kadeřábka a Santiaga Enemeho přešel s týmem na systém se čtyřmi obránci. „Musel jsem něco udělat, něco změnit. Byli jsme bez energie, vášně, rychlosti a kvality. Víc hráčů bylo na vystřídání, ale nakonec to padlo na Panyho a Vydryse,“ komentoval tahy Priske. O poločase přibyly další úpravy, do hry vstoupili Albion Rrahmani a Matěj Ryneš.
Pokračovalo se ve hře na čtyři obránce, byť Ryneš a Kadeřábek hodně podporovali ofenzivu. Jiné rozestavení zafungovalo, ale pouze na startu a konci druhého poločasu. Může jít však o trvalou změnu? „Určitě to je jedna z možností. Byla ve hře už v létě, kdy jsem se vrátil do Sparty, protože všechny týmy hrají podobě s pěti hráči vzadu, jsou kompaktní. Na druhou stranu před třemi dny jsme vyhráli s Legií a rozestavení nebylo vůbec téma. Dneska se ptáme: je to systémem, trenérem, hráči? Je to mix,“ odpověděl Priske.
Pardubice: po bídě zázrak
Minulý týden padli doma s Libercem 0:4. Hráli bezkrevně, příšerně. „Řešili jsme to celý týden, bylo to od nás strašně málo,“ přiznal kapitán Vojtěch Patrák, jehož z debaklu trochu vinil i trenér Jan Trousil. Jako šéf měl podle něj tým lépe nachystat mentálně.
Útočník to - velmi sympaticky - uznal: „Na videu jsem viděl pár situací a styděl jsem se, že jsem se nevrátil dozadu. Říkali jsme si s klukama, že s podobným výkonem nemusíme na Spartu jezdit. Chtěli jsme to odčinit.“
Stalo se, Pardubice byly výborné, až skvělé. Vlastně všechny řady zaválely, povedla se také střídání. „Je to velká výhra,“ těšilo trenéra Jana Trousila. Ale ne vzletná slova nedošlo, bylo vidět, že má v hlavě Liberec a je tedy opatrný.
„Po ostudném výkonu jsme přešli do jiného rozestavení. Chtěli jsme Spartu napadat, být nebezpeční a udržet naše ofenzivní hráče ve vyšší poloze. To se nám dařilo. Ve druhém poločase už trošku byl problém a na konci hektika,“ oddychl si.