Naštvaný Haraslín: Doma nemůžeme hrát taková utkání. Fanouškům jsem řekl, že...
Po zápase se postavil před kotel a omluvil se. „Jako kapitán jsem vzal odpovědnost na sebe,“ vykládal Lukáš Haraslín po blamáži jeho Sparty. S Pardubicemi padla v 17. kole Chance Ligy po ostudném výkonu 2:4, na vedoucí Slavii ztrácí hrozivých pět bodů.
Bylo to pod příznivci nepříjemné?
„V první řadě mají fanoušci plné právo být na nás naštvaní. Řekl jsem, že to, co jsme předvedli, nebylo hodné tohoto klubu. Snažil jsem se to obrátit na pozitivnější stranu, protože negativním myšlením bychom se dostali ještě níž.“
Proč jste odehráli nejhorší zápas v sezoně?
„Jak jsme odehráli hlavně první poločas, bylo neakceptovatelné. Hráli jsme na naši stranu, na naše fanoušky a nevystřelili na bránu… Přitom po návratu z Varšavy byla na tréninku výborná energie, dobrá atmosféra. Jenže sobotní pohodu jsme nepřenesli do zápasu, najednou jsme byli úplně jiné mužstvo. Bylo to málo od nás.“
Poznamenaly vás velké změny v sestavě?
„Nemyslím si to. Trávíme spolu dostatek času, víme, že trenér rotuje v zápasech i v trénincích. I na nich máme týmy různě pomíchané, takže to určitě nebude v tom. Je to v přístupu každého jednoho z nás. Doma nemůžeme hrát taková utkání. Bylo to proti Teplicím, teď proti Pardubicím.“
Rozhovor pokračuje pod grafikou
Zkusili jste i jiné rozestavení se čtyřmi obránci. V čem to bylo jiné?
„Není to nic velkého, hráli jsme na dva klasické hroťáky, chtěli jsme dávat balony do šestnáctky, ale bylo to těžké. Oni byli napojení, v emocích, skákali do ran, nevím, kolik bylo zblokovaných střel. Bylo to málo, těch posledních dvacet minut nestačí.“
Emoce se projevily i po třetím gólu Pardubic. Vy jste odtahoval Ladislava Krobota. Bylo to hodně vyhrocené?
„Snažil jsem se ho odtlačit od našeho kotle, ať se jde radovat se svými hráči. Může ho něco trefit, snažil jsem se situaci vyřešit, aby se co nejrychleji hrálo. Potom tam byla další strkanice. Já jsem ho neudeřil, ale on spadl, zase se zvedl. Bylo tam strašně moc lidí, ruce létaly, ani nevíte odkud.“
Po prohře ztrácíte na Slavii pět bodů. Je titul hodně daleko?
„Už jsem tady zažil, že jsme na podzim ztráceli dost bodů a potom se všechno otočilo. My jsme před pár zápasy nevyužili zaváhání Slavie, ona teď naše ano. Samozřejmě, teď na ni ztrácíme, ale je to na nás, nebudeme se na nikoho dívat.“
Bylo zlomem derby, které jste přes převahu nevyhráli?
„Těžko říct… Ale samozřejmě jsme byli zklamaní, protože jsme je měli na lopatě a zápas jsme mohli dotáhnout do vítězného konce. Ale takových zápasů bylo více, pevně věřím, že se to otočí.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|17
|10
|4
|3
|32:21
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|13
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|14
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|15
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu