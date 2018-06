Detaily slovenského skandálu: setkání na benzince i drogové nařčení

Bývalý funkcionář a dřívější majitel klubu v Senci měl s Macíkem dohodnout setkání s tím, s že pro něj má zajímavou nabídku. Vysoký gólman nejprve netušil o co jde, pak mu ale podle jeho slov bylo slíbeno pět tisíc eur za to, že v nadcházejícím zápase jeho Ružomberku s Trnavou udělá „něco pro Trnavu.“

Bartko vše údajně podpořil tím, že instruovaní jsou i rozhodčí a Ružomberok by tak stejně neměl šanci zápas vyhrát. Utkání nakonec skončilo bezbrankovou remízou, Spartak oslavil titul kolo poté výhrou 2:0 nad Dunajskou Stredou.

Macík nabídku několikrát odmítl a byl tak požádán, aby na celý rozhovor zapomněl, místo toho ale vše nahlásil svému klubu, který vzápětí informoval svaz. Nakonec se k případu dostala až Národní kriminální agentura.

Funkcionář o setkání s brankářem: Možná mě špatně pochopil, ukázal jsem mu tiket

Činovník Bartko ale pro Sport.sk nabídl úplně jinou verzi. „S Macíkem jsem se potkal, ale trvalo to tak 30 sekund. Řekl jsem mu, že pro něj mám zajímavou nabídku v zahraničí, aby nad tím popřemýšlel, že ho budou brzy kontaktovat zástupci klubu. On neřekl nic, ani nepoděkoval, jen beze slova odešel. Zdál se zvláštní, nervózní,“ sdělil bývalý funkcionář.

Sám přidal závažné obvinění na adresu 25letého gólmana. „Mám informace o tom, že bere drogy. Myslím, že právě tato skutečnost za tím vším může být. Připravuji na něj trestní oznámení, jsem zvědavý, který klub pak bude chtít takového lháře.“

Jak to mělo být s řečmi o vzájemném zápase Ružomberka s Trnavou? „Možná mě špatně pochopil, když jsem mu na konci rozhovoru ukazovat tiket se slovy, že doufám, že Ružomberok vyhraje, protože mám vsazenou jedničku. Mám na to svědka, v autě seděl můj kamarád, kterého Macík nemohl vidět, protože mám tmavá skla. Měl jsem pootevřené okno, a on slyšel vše, co jsem Macíkovi řekl,“ pokračuje se svou verzí Bartko. Sám gólman Ružomberka se k situaci nechce dále vyjadřovat.

60letý Bartko vehementně popírá, že by byl v zápasech čerstvého slovenského mistra zainteresovaný. „Trnava měla už tehdy v čele tabulky náskok devět bodů. Proč by potřebovala ovlivňovat zápasy? Vždyť je to nesmysl. Navíc, já s Trnavou nic nemám, vlastně mě tam ani nemají rádi,“ odmítá zájem v utkáních Spartaku.

Podle informací Sport.sk měl podobnou nabídku, jakou dostal Macík, vznést i před dvěma hráči Zlatých Moravců. „Tam jsem nebyl 15 let. Nerozumím, co to má znamenat. Myslíte si, že bych si na stará kolena dělal takové problémy? Teď, když už mě fotbal ani nezajímá?“ razantně odmítl zapojení v korupčním skandálu Bartko.

Proti podezření se ohrazuje i samotný klub. "Spartak Trnava získal titul absolutně čistě a korektně. Nikdo z klubu ani blízkého prostředí neměl nikdy nic společného s jakoukoli formou ovlivňování výsledků a zápasů. Klub takováto obvinění tvrdě odmítá a distancuje se od nich. V době, kdy si po 45 letech užíváme zisk mistrovského titulu, to vnímáme jako vykonstruovaný skandál," stojí v oficiálním prohlášení.