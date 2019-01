17letý talent Slovanu neodletěl na soustředění. Dostal zákaz od rodičů | iSport.cz

Je mu sedmnáct let, přesto si už připsal tři prvoligové starty. David Strelec, odchovanec Slovanu Bratislava, má výjimečný talent. A v hlavním městě Slovenska to moc dobře vědí. I proto dali nadějnému útočníkovi možnost odcestovat s „A“ týmem na soustředění do Turecka, kde se aktuální lídr slovenské nejvyšší soutěže připravuje na druhou část sezony.

Mládežnický reprezentant se měl v neděli společně se svými spoluhráči hlásit na letišti, na sraz ale nedorazil. Důvod? Jak řekl viceprezident a syn majitele Slovanu Ivan Kmotrík ml., Strelce na zimní přípravu nepustili rodiče. „Řekli nám, že ho nepustí, protože se o něj bojí. Vzhledem k tomu, že mu ještě není osmnáct, jsme to museli akceptovat.“

Autor jedné ligové branky, jehož ke skórování předurčuje už samotné příjmení, si mohl v Beleku klidně vybudovat stálé místo v sestavě. „Je nám to moc líto, protože David má všechny předpoklady k tomu, aby se stal výborným fotbalistou. Teď, v nejdůležitější fázi přípravy, bude chybět, čímž si zkomplikoval situaci,“ pokračoval Kmotrík.

Strelcovi rodiče přitom ještě nedávno žádali vedení, aby začal dostávat více prostoru na hřišti. „I přesto, že má platnou smlouvu na delší období, už proběhla jednání s jeho rodiči i agentem o jejím vylepšení a prodloužení. Proto je pro nás jejich rozhodnutí nepochopitelné, když jsme jako klub vyvíjeli maximální úsilí, aby jeho doba na hrací ploše byla co největší. A oni se rozhodnou, že neodcestuje na herní část zimní přípravy, která je z pohledu pobytu hráče na hřišti nejdůležitější.“

Perspektivní forvard by podle jeho slov určitě dostal šanci. „Tohle nešťastné rozhodnutí mě velice mrzí. Namísto tréninků a zápasů ve výborných podmínkách, které v Turecku máme vytvořené, bude David muset trénovat se starším dorostem v domácích podmínkách, které momentálně nejsou vůbec příznivé,“ uzavřel.

Strelcův otec, jenž sám hrával profesionální fotbal, si však za rozhodnutím stojí. „Pošlu vám video ze soboty, jak to vypadalo na letišti v Antalyi, kde úřadovalo tornádo. A teď se ptám: Vy byste pustili své dítě do takového nebezpečí? Chlapec se jednoduše zalekl. V Slovanu musí sami vědět, co v něm je a zda dostane více šancí. Až poté se můžeme bavit o nové smlouvě,“ ohradil se proti slovům bratislavského představitele.

Talentovaný Slovák nyní musí doufat, aby si svým neodletem nezavřel dveře do "dospělé" šatny Slovanu.