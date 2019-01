Slovenský kouč Ševela: O obdivu k Vrbovi, kontaktu se Slavií i ambicích | iSport.cz

Hned poznáte, že je velmi komunikativní. Zřejmě i proto se trenérovi Martinu Ševelovi nyní daří štelovat kosmopolitní kádr Slovanu Bratislava za slovenským titulem. V hotelu Dolmen na Maltě, kde slovenský celek při svém soustředění bydlel, ochotně v rozhovoru pro deník Sport vypráví o práci s cizinci, ambicích Slovanu či zájmu z Česka.

Jsou v Česku kluby nebo trenéři, kteří vás inspirují?

„Většinou se zajímáte o kluby, které hrají na špici nebo evropské poháry. Například Plzeň je ukázka toho, jak se to dá dělat. Myslím, že tam sehrál velkou úlohu Pavel Vrba, který je u vás v Česku špička. I když se osobně neznáme, obdivuju ho. Co jsem o něm slyšel, je jako trenér velký odborník, má cit na hráče i lidi kolem sebe. Ví, kdy zvolnit, kdy přitvrdit. Ale to mám jen zprostředkované informace, rád bych ho poznal, protože je vždy výborné s takovými odborníky debatovat. Mohou vám říct myšlenky, které by vás nenapadly, mohou vás obohatit. Jeho zkušenosti z evropských pohárů jsou k nezaplacení.“

S kým z českých trenérů jste v kontaktu?

„Měl jsem možnost poznat se s panem Šilhavým, když byl v Dukle a měl nabídku ze Slavie. Já byl v Trenčíně a měl jsem jít místo něj do Dukly. Potkali jsme se na jednom semináři, kde jsme o tom mluvili. Sleduju jeho kariéru, teď je v reprezentaci, takže mu přeji, aby se mu dařilo. Trenérskou školu jsem pak dělal s Radimem Kučerou (nyní trenér Jihlavy), se kterým jsme občas v kontaktu. Ostatní spíš sleduju.“



Jak blízko bylo vaše angažmá v Dukle? A registroval jste zájem i z ostatních českých klubů? Mluvilo se o Slavii…

„Nejvážnější to bylo z Dukly, kde jsem byl už domluvený na podmínkách. Ale pak to nějak padlo.