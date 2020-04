Zbystří i Guľa. Žilinské výpovědi nabízí zajímavé zboží pro českou ligu | iSport.cz

Hráči, kteří v Žilině dostali výpověď, by se mohli hodit i české lize • FOTO: koláž iSport.cz Od 1. dubna je sedmnáct hráčů z MŠK Žilina kvůli výpovědím ze strany klubového vedení bez práce. Šok a velmi nepříjemná situace? Nepochybně. Anebo taky nová výzva, která se těm nejzajímavějším plejerům slovenské ligy pravděpodobně brzy otevře. Vybrali jsme čtyři, detailně je zanalyzovali a zkusili si zaspekulovat, zda by nenašli uplatnění i v české soutěži. Naše resumé: rozhodně by toto kvarteto naši FORTUNA:LIGU oživilo. Sítě pravděpodobně rozhodí například plzeňský trenér Adrián Guľa, který všechny velmi dobře zná...

Dominik Holec Věk: 25 Pozice: brankář Bilance ve slovenské lize: 50 zápasů/20 nul Hodnota podle TransferMarktu: 13,5 milionu korun Komu by se mohl hodit: Plzeň, Jablonec, Baník Jeho otec Peter chytával nejvyšší českou soutěž za České Budějovice a Bohemians, takže je jasné, po kom zdědil geny, přestože začínal v útoku. Holec je klasickým produktem vyhlášené žilinské akademie, prošel rovněž všemi mládežnickými reprezentacemi Slovenska a na podzim se zařadil i do kádru áčka. Pomohla mu hostování v Pohroní, Zlatých Moravcích a Senici, od té doby je jasnou žilinskou jedničkou. Jde o moderního brankáře s výbornou kopací technikou a dobrým reflexem na čáře. Přes slušnou postavu (191 cm) má naopak otec roční dcerky občas slabší chvilky při centrovaných míčích. Plzeň by mohl zaujmout, protože na pozici dvojky má Jindřicha Staňka, hosta z Budějovic, a jedničce Aleši Hruškovi je 34 let. Ze stejného důvodu by Holec mohl oslovit i Jablonec, kde úřaduje Vlastimil Hrubý (35), či Baník, jehož kasu střeží Jan Laštůvka (téměř 38). Brankář Dominik Holec je jedním z hráčů, kteří nepřistoupili na osmdesátiprocentní srážku ze mzdy a dostali výpověď • Foto Profimedia.cz

Filip Kaša Věk: 26 Pozice: stoper Bilance ve slovenské lize: 74 zápasů/9 gólů+2 asistence Hodnota podle TransferMarktu: 12 milionů korun Komu by se mohl hodit: Plzeň, Mladá Boleslav, Liberec, Olomouc Ostravský rodák odkopal za Baník tři sezony, po sestupu v roce 2016 „utekl“ na Slovensko, což mu někteří fanoušci slezského klubu neodpustili. Co se však týče kariéry, zřejmě udělal dobře, protože se v Žilině vypracoval na jednoho z nejlepších stoperů Fortuna ligy. A trenéři z Česka to dobře vědí, Vítězslav Lavička ho například neváhal nominovat na Euro do 21 let v Polsku. Kaša je díky svému důrazu nepříjemným stoperem, který se těžko obchází, navíc přidává nadstavbu v podobě vyvezení míče a přečíslení. V disciplíně se zlepšil, byť z riskantní rozehrávky někdy pramení chyby. Vzhledem k tomu, že jej dobře zná kouč Adrián Guľa a v Plzni zřejmě skončí Roman Hubník, je pravděpodobnější zájem Viktorie než třeba návrat do Baníku, který má v obraně plno. Stopera by brala i Mladá Boleslav nebo Liberec, kde je nejasná situace okolo Ondřeje Karafiáta. Obránce Filip Kaša v zápase proti Senici • Foto Profimedia.cz

Martin Králik Věk: 25 Pozice: stoper Bilance ve slovenské lize: 109 zápasů/7 gólů+1 asistence Hodnota podle TransferMarktu: 12 milionů korun Komu by se mohl hodit: Plzeň, Mladá Boleslav, Liberec, Olomouc Tvrďák, který vletí do každého souboje a v drtivé většině z něj odchází jako vítěz. Ať už na zemi či ve vzduchu. Právě důraz a hra hlavou je spolu s konstruktivitou jeho největší předností. Proto se před lety zalíbil i Olomouci, v hledáčku jej měl trenér Václav Jílek se sportovním manažerem Ladislavem Minářem, ale z transferu sešlo, protože se Sigmě do formy dostali Uroš Radakovič s Václavem Jemelkou. Přestože Králik nepatří mezi nejrychlejší hráče, před třemi roky debutoval v dresu slovenské reprezentace v přípravném utkání proti Ugandě. Nyní byl obdivovatel Stevena Gerrarda a kamarád Milana Škriniara, jenž za pár dní oslaví pětadvacátiny, ve vrcholné formě. Komplexních stoperů v nejlepším věku je na české scéně nedostatek, proto by mohl najít angažmá i ve FORTUNA:LIZE. Třeba právě na Hané, kde má bývalého spoluhráče Aleše Mandouse. Žilinský tvrďák Martin Králik • Foto Profimedia.cz