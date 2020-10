Sedláček čeká na start: Chápu, že za mě Sparta nezaplatila přes milion

Přes léto trénoval ve Vsetíně a čekal, kde o něj bude ve složité době zájem. Ozvaly se Košice, kterým se podařilo na poslední chvíli domluvit s tamními ocelárnami na další finanční podpoře. V tu chvíli Jakub Sedláček kývl, byť slovenská liga rozhodně nebyla jeho vysněnou destinací. Zatím nelituje. „Mám pocit, že teď je to spíš dramatické v Česku než na Slovensku. My normálně hrajeme, i když bez diváků,“ popisuje brankář s minulostí v KHL.

Jak to, že Košice ještě nerozjely sezonu?

„Dva týdny před ligou jsme šli na testy. Bylo asi dvacet pozitivních. Většina bez příznaků. Dostali jsme karanténu, která skončila tento týden. Od pondělí už trénujeme, v kabině jsou skoro všichni. Měl byste vidět první trénink. (úsměv) Cítil jsem se jako bych nebyl na ledě tak měsíc. Přišlo mi to jako bychom začínali znovu od začátku. Někdo měl třináct dní pauzu, jiný patnáct. Šílené. Já jsem byl s pěti nebo šesti kluky negativní. Kdoví, třeba už jsem si tím taky prošel a ani o tom nevím.“

Doba je divná, co?

„To, co bylo v Česku před měsícem, se teď dostává na Slovensko. V karanténě jsou Poprad, Slovan. Myslím, že to bude ještě nabírat na rychlosti.“

Většina slovenských klubů živoří na pokraji existence. Nebojíte se, jak to dopadne?

„Osobně obavy nemám. Podle mě je to podobné ve většině zemí. V Německu, v Rakousku, v Česku. Důležité je, aby se vyjednaly kompenzace od státu. Pokud se to nepovede, nepřežije to asi ani jeden klub. Možná tak Sparta, Třinec a tady Slovan s Košicemi. Mám pocit, že teď je to spíš dramatické v Česku než na Slovensku. My normálně hrajeme a jako snad jediný tým máme pokrytou celou sezonu. I když je rozpočet menší než dřív. Košice jsou slovenský velkoklub, nemají podmínky pro hráče jako tým z poloviny tabulky.“

Prý se na zkoušku přihlásilo v létě sto dvacet hráčů. Je to pravda?

„Taky jsem to četl. Nevím, jestli to tak opravdu bylo. Když jsem přijel, bylo tady na zkoušce asi dvacet kluků. Po dvou dnech zůstali jenom dva nebo tři.“

Jakou kvalitu má mužstvo?

„Jsme mladý tým. Myslím, že se budeme zlepšovat časem. Dal bych tomu malinko čas. Důležité je samozřejmě chytit začátek, získat nějaké body a dostat se do pohody. Pak se hraje líp. Přišel jsem v nějaké pozici a doufám, že budu hodně chytat. Je to pro mě jiné než ve Spartě.“

Jak probíhá další restart kariéry někdejšího supertalentu Martina Réwaye?

„Po karanténě se připojil k týmu jako jeden z posledních