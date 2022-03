Slovensko žije útokem na Škrtela. Ten ukázal „primitiva“ a odmítl omluvu

Když se spolu utkaly bratislavský Slovan a Spartak Trnava na podzim, skončilo to scénami, jaké slovenský fotbal nepamatuje. Nepokoje v hledišti, střet fanoušků, nucený zásah policie a předčasný konec utkání už po 15 minutách. Výsledkem byla kontumace ve prospěch „Belasích“.

Více než čtyři měsíce po říjnovém klání proti sobě rivalové stanuli znovu. Ve slovenské metropoli se utkání tentokrát dohrálo, bitva prvního s druhým skončila bezbrankovou remízou. Ani tentokrát to nebylo bez poskvrnky. Naopak, došlo na pořádnou kaňku.

Přes 7 500 diváků na tribunách během 162. vzájemného duelu sledovalo třaskavý souboj, doprovázeli ho hlučnou atmosférou. Vše pokazil moment, na který došlo po závěrečném hvizdu. Postaral se o něj jeden z domácích příznivců, který absolutně ohavným způsobem začal hulákat na hostujícího Martina Škrtela, když mířil do útrob stadionu.

Bývalý kapitán slovenské reprezentace si vyslechl oplzlé nadávky a dokonce to zašlo ještě dál. „Nemám problém s tím, když slyším pokřiky na mou osobu, jako tomu bylo z kotle, to jsem ochotný akceptovat, je to derby a patří to k tomu. Ale co předvedl jeden, nenazvu ho ani fanoušek, ale primitiv, za střídačkou domácích při odchodu... Nadával mi, aby celá moje rodina zemřela na rakovinu. To je hnus, dno,“ okomentoval incident Škrtel.

„Kdokoliv by slyšel něco podobného, zachoval by se v daný moment stejně. Bohužel i takoví lidé chodí na stadiony. Mrzí to o to víc, že šlo o pána v letech a byl tam i se svojí rodinou. Když mu něco takového vyleze z úst, svědčí to o jeho primitivnosti,“ kroutil hlavou Škrtel.

Sedmatřicetiletý obránce našel ihned zastání u kouče Slovanu. „Šel jsem za tím člověkem a ptal se, jestli je normální, proč to dělá a proč křičel takové nesmysly. Snažil jsem se ho hned vyprovodit ze stadionu,“ uvedl Vladimír Weiss starší.

Chování muže, který pořvával na Škrtela, odsoudila i slovenská Unie ligových klubů. „Takové chování nepatří na fotbalové stadiony, ale ani do společnosti jako takové. Nepatří nikam,“ stojí v prohlášení ULK, která vyzdvihla chování kouče Weisse, jenž se soupeřova obránce zastal. „Byl to jeho 300. ligový zápas a svým přístupem ukázal svůj nadhled, když se postavil mezi diváka a hráče svého největšího ligového konkurenta. Na hřišti nesmiřitelní rivalové, ale mimo něj kolegové, přátelé a členové jedné fotbalové komunity,“ uvedla Unie s tím, že událost je totálním selháním jednotlivce, který nemá co dělat na zápasech tamní Fortuna ligy.

Celý konflikt neskončil jen u hřiště. Škrtel později zveřejnil na sociálních sítích fotografii muže, jenž mu nadával a zapojil do toho i jeho rodinu. „Jaroslav S., člověk, který svou hloupostí a primitivismem prorazí absolutní dno, musí akceptovat, že veřejnost uvidí jeho tvář. Ať i jeho známí a rodina vidí, čeho je schopný,“ napsal Škrtel s tím, že domácím je připraven uhradit škodu za zničení stojanu na dezinfekci, ale informoval i o tom, že odmítl pokus onoho muže o omluvu. „S takovými lidmi nechci mít nic společného a upřímnosti jeho omluvy bych nevěřil ani slovo. To, co vyslovil, nemá se sportem, rivalitou a zdravým rozumem nic společného.“

Jmenovaným Jaroslavem S. měl být podle twitterového účtu Futbalové Zákulisie a slovenských médií být Jaroslav Slamka, který byl jako rozhodčí na Slovensku souzený za korupci. Ve čtvrté fotbalové lize ovlivňoval výsledky ve prospěch klubu z Ludanice.

„V prvním případě to bylo 23. března, kdy jsem já, dva kolegové a delegáti dostali po rozdělení 6 250 korun, a ve druhém 1. dubna, kdy na hlavu připadlo 7 500 korun,“ řekl Slamka v roce 2008. Za spolupráci se s vyšetřovateli dohodl na dvouleté podmínce s tříletou zkušební dobou. Futbalove Zákulisie zároveň informuje o tom, že měl být Slamka z důvodu pokřiků na Škrtela vyhozen z OFK Kľačany, kde dosud trénoval.