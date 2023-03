Straka o misi v Trenčíně, rozklížené kabině i Spartě: Priske je ten pravý

Je ve svém živlu. Po roce a půl má František Straka (64) angažmá, což znamená, že mu oči září a jeho hlas je slyšet. Věty prokládá rozmáchlými gesty, anglickými i německými slovíčky. Nejvíc se rozvášní v reakci na otázku, proč Bayern vyhodil kouče Juliana Nagelsmanna. „Unáhlené, zbytečné,“ kroutí hlavou nový trenér AS Trenčín, předposledního celku slovenské Fortuna ligy. Jak to má s kamarádstvím s Jürgenem Kloppem? I o tom vypráví v rozhovoru pro iSport Premium.

Po tréninku se postaví na umělou trávu rozestaveného Štadiónu na Sihoti a pohlédne k tribuně, nad níž se majestátně, až kýčovitě, tyčí hrad Matúše Čáka. Pak zvesela vydechne: „Tohle je můj domov.“ Trenéřina už Františku Strakovi moc chyběla, naposledy se předčasně loučil ve druholigovém Třinci. Po lasu z Trenčína hned skočil. Dostal tradiční úkol: zachránit tým v soutěži. Na tohle je „Franz“ kadet. „Vletím do toho,“ ujišťuje.

Od konce srpna 2021 jste byl bez práce. Měl jste obavy, jestli ještě přijde slušná nabídka?

„Nejlépe by vám o tom povykládala moje paní. (usměje se) S ní jsem trávil nejvíc času. Je super, že máme společné zájmy. Když fotbal milujete jako já a akorát ho komentujete, strašně moc vám trénování chybí. I když musím říct, že mě komentování svěťáku na Nově hrozně naplňovalo. Bylo to bezvadné, ale chmurné myšlenky přicházely, to je jasný. Každý mi říká: Vždyť už máš tolik let…Na to já kašlu! Tohle není otázka věku, ale vitality, síly, znalostí. Jsem moc rád, že jsem se zase dostal na hřiště. Jsem v dění, na všechno se těším. Udělám maximum, aby byla tato mise úspěšná.“

Takže manželka je ráda, že máte co dělat.

„Když máte vedle sebe babu sportovkyni, dokáže si představit, jak člověk trpí. Byla se mnou ve všech zemích, chodí na moje zápasy. V Trenčíně momentálně není. Bohužel nám před čtrnácti dny zemřel