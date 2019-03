Zůstane Bale v Realu? Rozhovor se Zidanem rozhodne, řekl agent | iSport.cz

"Celou kariéru chce strávit v Realu Madrid. Pokud to nevyjde, znovu si o tom pohovoříme. Je tady šťastný. Promluví si se Zinédinem Zidanem a od toho se odrazíme. Když ho necháte hrát tak, jak chce on sám, a bude pravidelně nastupovat, zařadí se mezi nejlepší," řekl Barnett rádiu BBC 5 Live Sport. Bale má v Realu smlouvu do roku 2022.

Rozepře mezi ním a Zidanem vznikly kvůli hernímu stylu. "Gareth chtěl hrát určitým způsobem a Zidane po něm zase vyžadoval něco jiného. Po čase se to zhoršilo," uvedl Barnett.

Real prožívá nepovedenou sezonu. Série špatných výsledků vyvrcholila domácí porážkou 1:4 v osmifinálové odvetě Ligy mistrů proti Ajaxu Amsterodam, po níž byl odvolán kouč Santiago Solari. Byla to už druhá trenérská výměna v sezoně. "Bílý balet" navíc vypadl i v semifinále Španělského poháru s Barcelonou a v La Lize na ni z třetí pozice ztrácí dvanáct bodů.

V ligovém utkání proti Barceloně zkraje března madridští fanoušci Balea vypískali. "Ty pošklebky ho nijak netrápí. Podívejte se, co už dokázal, co vyhrál, jak hrál. Za několik let se děti rodičů, kteří na něj bučí, podívají na jeho góly a řeknou si, jak skvělý hráč to byl," prohlásil Barnett.

Šestačtyřicetiletý Zidane se vrátil do Madridu po necelých deseti měsících poté, co v minulém roce překvapivě odstoupil, přestože s Realem vyhrál třikrát po sobě Ligu mistrů. Jeho znovuobnovená premiéra na lavičce "Bílého baletu" se uskuteční v sobotu na Santiago Bernabéu proti osmnácté Celtě Vigo.