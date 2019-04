Getafe srovnalo penaltou v 96. minutě, Valencia bojuje o LM | iSport.cz

Getafe, které bojuje o účast v Lize mistrů, vedlo už ve 14. minutě díky první ligové brance Arambarriho. Domácí ale dvěma trefami duel otočili. I když hosté hráli od 62. minuty v deseti bez vyloučeného Olivery, v nastavení vybojovali alespoň bod z pokutového kopu, který rozhodčí nařídil po konzultaci s videem.

Getafe drží od února skvělou bilanci, když z posledních 11 ligových zápasů prohrálo jen jednou. Na čtvrtou Sevillu ztrácí bod.

Kdo půjde do LM?

Šestá Valencie porazila doma díky dvěma gólům Santiho Miny Levante 3:1. Třiadvacetiletý útočník otevřel skóre po centru hlavou už ve 2. minutě. O vyrovnání se v úvodu druhé půle nešťastným sražením míče do vlastní branky po rohu postaral Soler, ale už o minutu později poslal Valencii opět do vedení hrdina prvního čtvrtfinále Evropské ligy proti Villarrealu Guedes. Mina pak výhru "Netopýrů" ještě pojistil.



Bilbao porazilo doma díky dvěma trefám Iňakiho Williamse předposlední Vallecano 3:2 a posunulo se na sedmé místo. Williams už ve 2. minutě otevřel skóre tečovanou střelou a v 18. minutě mohli jít domácí do dvougólového úniku, ale penaltu Raúla Garcíi a následnou dorážku skvěle zlikvidoval brankář Alberto García. Před koncem první půle vyrovnal Moreno, ale po změně stran se podvanácté v sezoně prosadil Williams.



Po vyloučení Advinculy za dvě žluté karty během pouhých tří minut hráli hosté od 52. minuty v deseti a přesilovku využil Raúl García k nápravě penaltového nezdaru. Skóre už jen zkorigoval nejlepší střelec Vallecana De Tomas, jenž se trefil v lize už počtrnácté.

Barcelona neskórovala

Bez ofenzivních opor se Barcelona do mnoha šancí nedostala a teprve podruhé tomto ročníku La Ligy neskórovala. Ani zdaleka tak nenavázala na první vzájemné utkání v sezoně, podzimní souboj na Camp Nou ovládli Katalánci jasně 8:2.

O první branku Atlética se postaral parádním přímým kopem Griezmann, jenž se tímto způsobem prosadil potřetí v sezoně. Francouzský útočník se podílel i na druhé brance svého týmu, když v 74. minutě vyslal do sóla skórujícího Moratu.

Atlético potvrdilo bilanci nejlepšího týmu v lize na vlastním stadionu. Z dosavadních 16 utkání ztratilo body jen za dvě remízy a jednu porážku.

Alavés nevyhrál počtvrté v řadě a po odehrání kompletního kola může vypadnout z pohárových pozic. O výhře Espaňolu 2:1 rozhodl Laguardiův vlastní gól z 49. minuty. Obránce Alavésu dal třetí gól do vlastní sítě v průběhu posledních třech sezon, což je nejvíc v lize.

Vaclík vychytal výhru v derby

Vaclík měl v ofenzivně laděném utkání dost práce a celkem mířilo na jeho branku sedm střeleckých pokusů. Skóre otevřel v 26. minutě jeho spoluhráč El Haddadi, jemuž na gólovou hlavičku nacentroval Sarabia. Španělský záložník už má v sezoně dvouciferný počet branek (11) i asistencí (11).

Český gólman inkasoval poprvé po přestávce, kdy ho překonal střelou do protipohybu Lo Celso. Domácí ale udeřili vzápětí gólem Sarabii a výstavní Vázquezovou dělovkou. V 82. minutě už jen snížil trefou z přímého kopu střídající Tello.

FC Sevilla vyhrála po třech zápasech a posunula se na čtvrté místo o dva body před Getafe, které má ale utkání k dobru. Betis zůstává devátý.

Výsledky 32. kola španělské La Ligy:

Espaňol Barcelona - Alavés 2:1

Branky: 19. Pedrosa, 47. vlastní Laguardia - 56. Calleri

Huesca - FC Barcelona 0:0

Atlético Madrid - Vigo 2:0

Branky: 42. Griezmann, 74. Morata

FC Sevilla - Betis Sevilla 3:2

Branky: 26. El Haddai, 59. Sarabia, 63. Vázquez - 55. Lo Celso, 82. Tello

Valladolid - Getafe 2:2

Branky: 30. Guardiola, 69. Ünal z pen. - 14. Arambarri, 90.+6 Molina z pen.

Bilbao - Vallecano 3:2

Branky: 2. a 50. Williams, 72. García - 45. Morena, 85. De Tomas

San Sebastian - Eibar 1:1

Branky: 1. Juanmi - 85. Jordán

Girona - Villarreal 0:1

Branky: 7. Chukwueze

Valencie - Levante 3:1

Branky: 2. a 63. Mina, 57. Guedes - 56. vlastní Soler