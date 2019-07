Atlético vysázelo za Joaa Félixe balík. Je z něj třetí nejdražší hráč historie | iSport.cz

Více než Félix dosud stáli pouze brazilský útočník Neymar a francouzský kanonýr Kylian Mbappé. První jmenovaný přestoupil do Paris St. Germain z Barcelony za 222 milionů eur a druhý pak do stejného klubu z Monaca za 180 milionů eur. Pokud by se do přestupní částky započítávaly i následné bonusy, umístili by se před Félixem ještě Philippe Coutinho a Ousmane Dembélé.

Portugalský mladík je po Mbappém druhým nejdražším teenagerem v historii. Atlético astronomickou přestupovou částku nezaplatí ihned celou, ale ve splátkách.

Félix v minulé sezoně debutoval v A-týmu lisabonského celku a Benfice pomohl k zisku mistrovského titulu 15 góly a devíti přihrávkami v 26 ligových zápasech. Začátkem června si v semifinále Ligy národů proti Švýcarsku poprvé zahrál i za seniorskou portugalskou reprezentaci. V dubnu se odchovanec Porta stal nejmladším střelcem hattricku v Evropské lize.

Agreement with @slbenfica_en over the transfer of @JoaoFelix70.



The Portuguese forward has signed a seven-year contract with our club



Welcome to the Atleti Family!

