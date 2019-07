Griezmann už patří Barceloně. Jeho smlouva obnáší masivní klauzuli | iSport.cz

O Griezmannově přesunu do Katalánska se hojně spekulovalo už loni. Nakonec se však během světového šampionátu dohodl s Atléticem na spolupráci do roku 2023. V květnu ale oznámil, že po pěti letech klub ze španělské metropole opustí.

Griezmannova výstupní klauzule klesla 1. července z 200 milionů eur na 120 milionů, za které Atlético podle španělských médií přivede devatenáctiletého Portugalce Joaa Félixe z Benficy Lisabon. Více v historii stály jen přestupy Neymara (222 milionů eur) a Kyliana Mbappého (180 milionů) do PSG.

Minulý týden se vedení madridského klubu ohradilo proti jednání Griezmanna a Barcelony, která prý hráče nabádala, aby záměrně porušil kontrakt. Na představitele Barcelony si Atlético stěžovalo také loni.

DONE DEAL: Barcelona have confirmed the signing of Antoine Griezmann from Atlético Madrid.



The saga is over. pic.twitter.com/VgR7M96hzK