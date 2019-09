Marcelino ve Valencii skončil, nový kouč má zapojovat mladíky | iSport.cz

Fotbalisté Valencie se radují ze vstřelené branky do sítě Atlétika Madrid • Reuters

Kouč Valencie Marcelino po gólu, který dostal španělský tým na začátku zápasu do vedení. • Reuters

U fotbalistů Valencie skončil s okamžitou platností trenér Marcelino. Vedení španělského klubu oznámilo, že s čtyřiapadesátiletým koučem, jenž tým v uplynulé sezoně dovedl do Ligy mistrů, po dvou letech ukončilo spolupráci. Na lavičce ho nahradí bývalý trenér národního týmu do jednadvaceti let Albert Celades.