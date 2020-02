Hádky v Barceloně. Vyhazov trenéra hodil šéf na hráče, vytočil Messiho | iSport.cz

Katalánský gigant sáhl k trenérské rošádě na začátku ledna po vyřazení v semifinále španělského Superpoháru s Atlétikem Madrid (2:3). Po Ernestu Valverdem, který klub dovedl ke dvěma titulům a triumfu v Superpoháru i španělském poháru, začal úřadovat Quique Setién.

Podle informací z klubu ale vedení na Camp Nou o změně přemýšlelo mnohem dřív. „Trenéra už jsme řešili v létě, sháněli všechny možné informace,“ prohlásil v upřímné zpovědi pro sport.es sportovní ředitel Barcelony Eric Abidal. „Prezident (Josep Maria Bartomeu) se nakonec rozhodl prodloužit kontrakt (s Valverdem). Akceptovali jsme to, šlo o klubové rozhodnutí. Jenže brzy jsme viděli, že náš problém nemá co dělat s výsledky, ale s děním uvnitř mužstva. Není lehké dělat taková rozhodnutí, ale po El Clásiku (18. prosince s Realem 0:0), jsme začali konkrétně pracovat na jeho odvolání,“ upřesnil.

Problémy se v Barceloně dusily pod pokličkou minimálně během podzimu. „Zajímala nás předváděná hra. Výkony hráčů, jak pracují ti, co tolik nehráli. Na tyhle detaily se soustředím. Hodně hráčů nebylo spokojených, nebo netrénovalo tak tvrdě, byly tam i nějaké vnitřní problémy,“ naznačil někdejší obránce týmu, který úspěšně překonal rakovinu.

Naťukl tak citlivý vztah trenéra s hráči. „Mezi trenérem a hráči to bylo v pořádku, ale děly se tam věci, které jako bývalý hráč vycítím. Řekl jsem vedení, co si myslím, a nakonec jsme došli ke společnému řešení,“ vysvětlil jmenování Setiéna.

Výroky směrem do kabiny ale odpálil bombu. Takovou, že se veřejně ozval Lionel Messi, nejdůležitější postava klubu. A to už musí být, aby něco prohlásil muž, který je většinu kariéry ke klubu naprosto loajální.

„Muž zodpovědný za sportovní stránku prohlásí, že 'hodně hráčů nebylo spokojených a 'hodně z nich nepracovalo pořádně'. Upřímně, takové řeči nemám rád. Hráči jsou zodpovědní za to, co se děje na hřišti. My jako první poznáme, že nám to nejde. Ale lidé ze sportovního vedení zase zodpovídají za své kroky,“ ohradil se kapitán týmu. „Navíc pokud mluví o hráčích, měl by říct konkrétní jména. Pokud ne, poškozuje nás to a vyvolává řeči, které nejsou pravdivé,“ dodal nejlepší střelec v historii klubu.

Messimu se neplní přání

Mít Messiho na své straně je pro Barcelonu naprosto klíčové. V aktuální sezoně drží bilanci 24 zápasů, 19 gólů a 12 asistencí. Málokdo si dovede představit, v jakém srabu by se tým ocitl, kdyby na hřišti neřádil jeho vůdce.

Jenže argentinský fenomén nemá důvod k úsměvům. Zvlášť v této době, kdy na střílení gólů zbyl prakticky sám. Luis Suárez je dlouhodobě vyřazený po operaci kolene, v úterý klub potvrdil, že si zranění stehenního svalu obnovil Ousmane Démbelé, což ho nejspíš vyřadí také do konce ročníku.

Barceloně zbývá do útoku pouze Messi, Griezmann a teprve sedmnáctiletý Ansu Fati. A kvůli tomu, že vedení nebylo schopné do uzávěrky přestupů sehnat adekvátní doplnění, se Messi nejspíš pěkně čertí. Ke všemu jdou ze Španělska zprávy, že hraje i přes bolest v kyčli.

Messi už v létě volal po příchodu Neymara - nestalo se. V lednu si přál na lavičku svého někdejšího parťáka a barcelonského odchovance Xaviho - nestalo se. Teď chtěl k sobě posilu do útoku - nestalo se.

Při rostoucím napětí se začíná řešit i Messiho samotný konktrakt, který vyprší v červnu 2021. Výstupní klauzule činí astronomických 700 milionů eur (18,2 miliardy korun), Messi má údajně ale i domluvu, že po každé sezoně může z Barcelony odejít bez aktivace klauzule, pokud zvolí klub mimo Evropu. „Chtěl bych si ještě zahrát v Argentině za Newells, kde jsem vyrůstal,“ pravil 32letý borec několikrát.

Barcelona slova svého lídra samozřejmě mírní. „Jsem optimistický. Máme nejlepšího fotbalistu na světě a neměli bychom o něj přijít. Myslím, že Messi je tady šťastný a užívá si fotbal. Hraje na té nejvyšší úrovni, zdolává rekordy. Jako klub ho chceme dělat ještě šťastnějším. Proto mu musíme shánět ty nejlepší spoluhráče, každý rok vylepšovat tým a mít co největší šance hrát o titul,“ ujišťoval Abidal.

Nicméně realita od růžového obrazu, který se fanouškům snaží malovat šéf zodpovědný za sportovní úsek Barcelony, vypadá evidentně jinak. Což se před klíčovou fází sezony nikomu na Camp Nou nehodí.