Alexander Isak: o švédský talent se zajímá i Barcelona. Proč není nový Zlatan? | iSport.cz

Zatím je trochu stranou zájmu fotbalové veřejnosti. Jeho jméno ovšem stojí za zapamatování. Švéd s africkými předky Alexander Isak v téhle sezoně španělské ligy stihl za Real Sociedad dát sedm gólů, občas jej srovnávají i se slavnějším krajanem Zlatanem Ibrahimovicem. Stále mu je teprve dvacet let a má být útočnou star budoucnosti. Na seznam zájemců o jeho služby navíc nově přibyla Barcelona. Co je Isak zač a proč příměr ke Zlatanovi trochu kulhá?

Lepší sedmnácté narozeniny si ani nemohl přát. Psalo se 21. září 2016 a Isak na sebe poprvé výrazně upozornil. Ve stockholmském derby pomohl svému AIK k vítězství 3:0 na hřišti Djurgardenu, když vstřelil dvě branky.

Jeho spoluhráč Chinedu Obasi, který v tomhle utkání přidal třetí gól, pak podotkl: „Isak má extrémní potenciál. Pokud všechno půjde dobře, má na to, aby se stal novým švédským Zlatanem.“ A bylo jasné, že šikovný teenager se brzy posune o úroveň výš. Vlastně možná hned o několik úrovní.

V lednu 2017 četl své jméno ve spojení s Realem Madrid, tyto zprávy se ovšem nakonec ukázaly jako mylné. Mladý forvard zamířil do Borussie Dortmund, německý celek za něj zaplatil bezmála 10 milionů eur (270 milionů korun), což znamenalo nový rekord švédské ligy.

„Měl jsem několik nabídek, ale myslím, že Dortmund je to správné místo, kde se jako mladý hráč můžu dál vyvíjet. Chci udělat další krok v kariéře a doufám, že týmu pomůžu,“ říkal Isak po podpisu smlouvy. Jenže na první pohled logický posun se nakonec jako nejšťastnější neukázal. Útočník v Německu strávil dva roky, během kterých se v Signal Iduna Parku vystřídali čtyři trenéři. A žádný z nich talentovi tolik nevěřil.

Výsledek? Jen pět bundesligových startů, přičemž do čtyř naskočil až v závěru jako střídající hráč. V roce 2018 nakonec hrál za rezervní tým ve čtvrté lize. Slabší období ho však nezabrzdilo. „Nedostal jsem moc prostoru na hřišti, ale stal jsem se lepším hráčem,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro španělský deník Mundo Deportivo.

Jeho tehdejší parťák z béčka BVB Amos Pieper tvrdí, že Isak navzdory slabšímu vytížení ukazoval své možnosti. „Každý viděl, že Alexander je fantastický hráč. Obounohý s úžasnou technikou, silný a rychlý. Čekali jsme, že dostane šanci v prvním týmu. On nebyl se svou situací spokojený, ale nikdy o tom nemluvil. Prostě jen tvrdě pracoval a po tréninku si sám přidával,“ poznamenal nynější hráč druholigového Biefeldu.

Dřina se Isakovi vyplatila v lednu 2019, kdy dostal možnost odejít na půlroční hostování do nizozemského Tilburgu. A příležitost využil náramně. Třináct gólů v šestnácti ligových zápasech je statistika, která hovoří sama za sebe. Skromný klub se navíc dostal až do finále národního poháru.

„Pro Tilburg šlo o historickou sezonu a Isak byl ten kluk z plakátu. Na srovnání se Zlatanem mi ale řekl, že ho to nezajímá,“ uvedl pro BBC nizozemský novinář Dolf van Aert. Isak si na velká slova opravdu nepotrpí a navenek vystupuje úplně jinak než zkušená švédská ikona. Pokorně, skromně. Vlastně spíš jako kdyby nemohl být víc odlišný, což platí i o herním stylu.

Na první pohled je patrné, že není ryzí Švéd. Jeho rodiče pochází z Eritrey a na sever Evropy se dostali v osmdesátých letech kvůli dlouhé občanské válce. „Alexander vyrostl jako Švéd, ale k eritrejské kultuře měl vždy blízko. I proto jsme měli zvláštní pouto,“ vysvětlil Nahom Ghidey, mládežnický kouč, který Isaka vedl jako žáčka ve Stockholmu a také má africký původ. „Myslím, že právě unikátní směs švédské a eritrejské kultury z něj dělá výjimečného fotbalistu,“ dodal.

Jak tedy kariéra mladíka pokračovala? Po skvělém půlroce v Holandsku se vrátil do Dortmundu, do aktuálních plánů tamního vedení ovšem pořád nezapadal. A tak jej Borussia s celkem klidným srdcem v létě 2019 prodala do španělského Realu Sociedad. Údajně za zhruba 7,5 milionů euro, tedy levněji, než jej o dva roky dřív koupila ze Švédska.

Vzhledem k tomu, že přední německý klub nedávno získal Erlinga Haalanda, ztráta Isaka jej vlastně mrzet nemusí. Dvacetiletý Švéd ale v La Lize svůj potenciál naplno rozbalil. Fanoušci si možná vzpomenou na duel španělského poháru proti Realu Madrid (4:3), kdy Isak řídil vyřazení giganta dvěma góly a asistencí. V období od konce ledna do půlky února skóroval v šesti soutěžních zápasech za sebou. A Sociedad je i díky němu nečekaně čtvrtý v lize, což by znamenalo účast ve skupině Ligy mistrů.

Zkrátka hvězda budoucnosti. Ale nový Zlatan? S tím za ním nechoďte. Zatímco Ibrahimovic je extrovert, který je rád středem pozornosti, Isak se většinou drží stranou. Médiím se spíš vyhýbá a nechává za sebe mluvit výkony. „Zlatan chce vždycky udělat show, to Alexander ne. Je úplně stejný na hřišti i mimo něj. Troška arogance navíc by mu možná mohla pomoct,“ zmínil Nils-Eric Johansson, jeho bývalý spoluhráč z AIK.

Jednu věc by ovšem přece jen mohli mít společnou. Tedy samozřejmě kromě toho, že oba umí proklatě dobře střílet góly. O Isaka se v posledních týdnech začala výrazně zajímat Barcelona, v jejímž dresu strávil jednu sezonu i Ibrahimovic. Podle serveru goal.com je střelec Sociedadu jakýmsi plánem bé, kdyby se na Nou Camp nepovedlo přivést Lautara Martineze z Interu. A šéfové katalánského velkoklubu Isaka bedlivě sledují.

On sám počítá s tím, že zůstane na Pyrenejském poloostrově. „Španělská liga mému hernímu stylu sedí. Dortmund je pro mě minulost, ne budoucnost,“ řekl na otázku, jestli Borussia nevyužije předkupní právo, které má ve smlouvě. Ať už to bude dál jakkoliv, Isak má potenciál vyrůst v jednoho z nejlepších forvardů světa. Ale kousky à la Zlatan od něj nečekejte.