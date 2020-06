Getafe restart ligy nevyšel. Neudrželo vedení a prohrálo s Granadou | iSport.cz

Radost hráčů Granady po gólu do sítě Getafe • Profimedia.cz

Fotbalistům Getafe nevyšel návrat do španělské ligy po tříměsíční koronavirové přestávce. Tým z madridského předměstí v zápase 28. kola na hřišti Granady ztratil vedení a prohrál 1:2. Getefe zůstalo na pátém místě neúplné tabulky, přitom by mu bod stačil k minimálně dočasnému posunu do elitní čtyřky.