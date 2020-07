Barcelona odstavila posilu za miliardy. Messiho milník byl podle Panenky | iSport.cz

Griezmanna si vedení Barcelony tuze přálo, z Atlétika ho nakonec minulé léto vykoupila za 120 milionů eur. Před rokem šlo o událost léta, naštvaný klub z Madridu dokonce podával žaloby, protože Barcelona chytře počkala do 1. července, kdy Griezmannovi klesla výstupní klauzule z 200 milionů eur na zmiňovaných 120, což je stejně ohromná suma (v přepočtu přes tři miliardy korun).

Griezmann ale stále nezapadl do herního konceptu týmu, kde šéfuje Lionel Messi . Naposledy se trefil na konci února v osmifinále Ligy mistrů na hřišti Neapole, po rozjedu La Ligy vypadl ze sestavy.

Šlágr proti Atlétiku, který pro francouzského reprezentanta mohl být obzvlášť pikantní, proseděl jen mezi náhradníky. Přednost v útočné trojici dostal teprve dvacetiletý Ricard Puig, který doplňoval obvyklou dvojku Luis Suárez , Lionel Messi. Griezmann naskočil až v samotném závěru a na trávníku strávil pouhou minutu.

„Chápu, že pro Griezmanna je náročné přijít na hřiště ve chvíli, kdy zbývá tak málo času. Ale je těžké ho nasadit do zápasu, aniž bych destabilizoval tým. Ještě s ním budu mluvit zítra (ve středu), ale za to rozhodnutí se omlouvat nebudu,“ vysvětlil po remíze 2:2 na Atlétiku trenér Barcelony Quique Setién.

Dá se to chápat tak, že klub investuje do hráče více jak tři miliardy korun a poté zjistí, že se nehodí do systému? V tom případě by šlo o obrovský „flop“ vedení, kde jsou v poslední době hodně najpaté vztahy. Griezmann je mimořádně technicky zdatný typ, navíc elitní střelec. Jenže vyhovět si s dvojicí Messi Suárez není jen tak, 29letý forvard si zatím nedokáže najít vedle sehraného páru ideální pozici.

„Antoine zapadl do šatny skvěle, v tom opravdu není problém,“ prohlásil stoper Barcelony Clement Lenglet. „On dobře ví, že by na hřišti mohl být ještě lepší. Ale neměli bychom zapomínat na jeho statistiky, v sezoně dal 14 gólů a má nějaké asistence (v lize 4). Na první sezonu v klubu to vůbec není špatné, navíc vidíme, jak maká na tréninku. Bude se zlepšovat a v Barceloně se mu bude dařit,“ bránil svého krajana 25letý zadák.

Messiho jubilejní dloubák

V samotném utkání, které nabídlo vlastní gól a hned tři penalty, se opět prosadil Lionel Messi. Nařízený kop po faulu na Semeda proměnil precizním dloubáčkem, kterým připomněl legndárního Antonína Panenku . Ten byl Sport Magazínem nedávno vybrán jako nejdůležitější gól československé historie.

Messi zaznamenal jubilejní 700. gól za Barcelonu a reprezentaci, čímž se připojil se ke Cristianovi Ronaldovi. Věčný rival zdolal bájnou metu v říjnu, prosadil se rovněž z penalty v utkání Portulgalska proti Kyjevu.

Messi proti Atlétiku skóroval v 50. minutě a zvýšil na 2:1. Šlo o jeho 630. gól za Barcelonu, 70 jich přidal v argentinském dresu. První ligovou branku vstřelil v roce 2005 proti Albacete, za 15 let na vrcholné scéně překonal desítky myslitelných rekordů a získal všechny velké trofeje. Pouze 13 branek mu chybí k tomu, aby zlomil Pelého rekord v počtu nastřílených branek za jeden klub - Pelé jich za Santos zvládl 643, což by pro 33letého argentinského démona neměl být problém.

Messiho číselník se zatím zastavil na 862 soutěžních zápasech. Nastřílel 441 gólů v La Lize, 114 v Lize mistrů, 53 v domácím poháru, 14 ve španělském Superpoháru, 5 na mistrovství světa klubů, 3 v evropském Superpoháru. K tomu připočtěme už zmíněných 70 branek za Argentinu ve 138 zápasech.

V probíhající sezoně vévodí tabulce střelců španělské ligy s 22 góly, drží náskok pěti tref na druhého Karima Benzemu z Realu. Pokud vedení udrží, přivlastní si svou sedmou Pichichi. Tím překoná legendárního střelce z Atlétika Telma Zarru, který trofej pro nejlepšího kanonýra ve Španělsku vyhrál v kariéře šestkrát.