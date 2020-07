Titul díky rozhodčím? Tak to není, odmítá Zidane. Bránil se i Ramos | iSport.cz

„Nevyhrajeme La Ligu díky rozhodčím a zrovna tak ji kvůli nim neprohrajeme. Ať už se chyby dopustil kdokoli a nepovedlo se mu získat potřebné výsledky, musí se podívat sám na sebe a vinit z toho hráče. Neměli bychom gratulovat sudím k tomu, že je Real Madrid v čele tabulky,“ citoval web Realu Ramose, který skóroval v 73. minutě.

Stejně to vidí i trenér Zinédine Zidane. „Unavuje mě, že se pořád bavíme o tom samém. Zdá se, že vítězíme jen díky rozhodčím, ale tak to není. Na hřišti musíte respektovat Real Madrid a hráče, to se nezmění. Bojujeme a jako vždy se rozhodčí šel podívat na video a nařídil penaltu, jelikož to penalta byla,“ uvedl osmačtyřicetiletý Francouz.

Sudí přisoudil Realu pokutový kop za šlápnutí Daniho Garcíi na Marcelovu nohu. Jenže ihned po proměněné penaltě se Ramos dopustil ve vlastním vápně stejného prohřešku na Raúlu Garcíovi, což zůstalo bez povšimnutí. „Je pravda, že jsem Raúlovi šlápl na kopačku, ale byl za mnou a neviděl jsem ho. Není to rozhodující bod, míč se nenacházel v pozici, z níž by šlo skórovat. Víc k tomu podle mě není třeba dodávat,“ prohlásil Ramos.

Zodpovědnost za pokutové kopy se mu zamlouvá. „Když se postavím k penaltě, myslím jen na tři body. Během těch chvil nejistoty a napětí se cítím pohodlně. Myslím si, že jsem ten správný hráč na penalty, výsledky hovoří samy za sebe. Čas od času v tom budu pokračovat, a když to týmu pomůže k výhře, tím lépe,“ konstatoval čtyřiatřicetiletý Španěl.

Po koronavirové pauze se zapsal mezi střelce v pěti ze sedmi utkání a celkově dal v ligové sezoně deset branek. To se z beků ve španělské lize naposledy povedlo Marianu Perníovi z Getafe v ročníku 2005/06.

„Osobní statistiky jsou druhořadé, ale jsou důležité. Nezáleží na tom, kdo střílí góly, podstatné je pokusit se vyhrát ligu, sbírat tři body a zůstat v čele tabulky. Individuální ocenění potěší, ale pokud bych je chtěl vyhrávat, měl jsem se stát tenistou,“ řekl odchovanec Sevilly Ramos.

„Los Blancos“ vyhráli po restartu soutěže i sedmý zápas a počtvrté za sebou neinkasovali. Ligu vedou čtyři kola před koncem o čtyři body před obhájcem titulu Barcelonou. „Jsou to ohromně podstatné tři body. Byl to jeden z nejdůležitějších zápasů, které nám ve zbytku soutěže zbývaly. Bilbao vám to doma vždycky ztíží. Ukázali jsme, že jsme proti podobnému soupeři skvěle fyzicky připravení. Naštěstí to máme ve svých rukách, chceme vyhrát titul,“ řekl Ramos.

„Od první minuty proti Bilbau jste mohli vidět naši touhu uspět, ale pokaždé nemůžete vyhrát 3:0. Tohle bylo další finále,“ uvedl Ramos, který kvůli žlutým kartám zmešká páteční duel s Alavésem.

S výkony madridského celku je spokojený rovněž Zidane. „Ukazujeme naši sílu a stabilitu. Když ztratíme míč, všichni bráníme a v poslední době se nám to hodně daří. V útoku nám chybí trochu jiskra, v čemž se můžeme zlepšit a také to uděláme. Nejdůležitější je naše obranná síla, kterou jsme předvedli i proti Bilbau,“ konstatoval Zidane.