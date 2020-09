Suárez míří do Atlétika. Jako volný hráč! Do Turína místo něj Morata

Suárez nefiguruje v plánech nového trenéra Ronalda Koemana a hledá si jiné angažmá. Nyní souhlasil, že se zřekne části platu, který by dostával během zbývajícího roku kontraktu, na oplátku za něj Barcelona nebude požadovat žádné odstupné.

List Mundo Deportivo informoval, že rodák ze Salta se už domluvil na dvouletém angažmá s Atlétikem. Suárezův očekávaný přesun do Juventusu Turín ztroskotal i kvůli obtížím bývalého hráče Nacionalu, Groningenu či Ajaxu Amsterdam se získáním evropského pasu. Do týmu italského mistra místo něj míří Álvaro Morata, který se do týmu "staré dámy" vrátí formou hostování s opcí, a to právě z Atlétika.

Suárez přestoupil do Barcelony v létě 2014 z Liverpoolu a s Katalánci získal 13 trofejí včetně čtyř španělských titulů a triumfu v Lize mistrů. Ve 283 soutěžních utkáních za "Barcu" zaznamenal 198 gólů a patří mu třetí místo v historické tabulce klubových střelců.