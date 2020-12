Nováček Cádiz kosí giganty. Messi pod palbou, kromě penalt neskóruje

Lionel Messi věnoval svůj gól proti Osasuně zesnulému Diegu Maradonovi. Branku oslavil v dresu Newell's Old Boys, za který oba nastupovali • Reuters

Potupná porážka, už čtvrtá v ligové sezoně, a po až komicky inkasovaných gólech. Barcelonu zahanbil Cádiz, nováček soutěže, jehož základní ambicí je se v La Lize vůbec udržet.

„Porážka s Cádizem je ohromný krok zpátky ve snaze bojovat v této sezoně o titul,“ narážel trenér Ronald Koeman bez výmluv na prohlubující se propast mezi jeho mužstvem a zatím téměř nechybujícím Atlétikem Madrid, které z deseti utkání jen dvakrát remizovalo. A hýčká si na Katalánce už dvanáctibodový náskok.

„Na tak silný tým, jako je Atlético, je to obrovské manko,“ uvědomuje si Koeman. „Máme velké výkyvy v přístupu a ve výkonnosti.“

Tahle věta na představení Barcelony v Cádizu dokonale pasuje. První gól si dali hosté v podstatě sami, roh domácích poslal v pádu na vlastní bránu nezkušený odchovanec Oscar Mingueza, Alvaro Gimenez už míč jen formálně dokopl do brány.

A za stavu 1:1 další neobvyklý záškub... Autové vhazování u vlastního vápna si nebyl schopen zpracovat stoper Clement Lenglet, toho využil Alvaro Negredo, který pak přes brankáře Marc-Andreho ter Stegena a dobíhajícího záložníka Frenkieho de Jonga dostal míč do téměř prázdné kasy. „Vysvětlit některé inkasované góly je velmi složité. Mohlo by to být kvůli nedostatku pozornosti. Bez míče nám chybí agresivita a inkasujeme góly, které jsem si nedovedl představit,“ uvedl Koeman, který se týmu ujal v srpnu.

Vůbec poprvé od sezony 1987/1988, kdy se La Liga rozšířila na dvacet účastníků, se stalo, aby nováček porazil během podzimní části sezony obě největší španělská esa – kromě Barcelony i Real Madrid.

Toho Cádiz stihl vyoperovat 1:0 už v polovině října a dokonce na jeho hřišti, i když jen tréninkovém. Samozřejmě se nabízelo, aby někdo přispěchal s trefnou koláží. „Cádiz C. F., zabiják gigantů,“ zněl slogan na Twitteru. A špičaté logo andaluského klubu na obrázku propichuje to barcelonské a to Realu. Ovšem pro pořádek i dodejme, že Cádiz taky dokázal selhat 0:4 na hřišti Atlétika.

Listy ve Španělsku se po nečekané porážce opět obouvají i do největší hvězdy Lionela Messiho. Připomínají třeba statistiku jeho aktuální formy. Tedy že kdyby se odečetly góly, které dal z penalt, měl by z posledních sedmnácti soutěžních utkání včetně reprezentace pouze dvě trefy...

A ještě jedna ohromující bilance v neprospěch Barcelony. Od sezony 1987/1988 získala po úvodních deseti zápasech nejméně bodů. Teď jich má čtrnáct, na začátku podzimu 1987 v téhle době měla pouze třináct.

Tehdejší prezident klubu Josep Lluís Núňez to řešil takhle: 23. září vyhodil po domácí porážce Terryho Venablese. Po nepovedené sezoně, během níž se na Camp Nou protočili ještě Luis Aragones i Carles Rexach a tým skončil šestý, oslovil Núněz bývalou legendu Johana Cruijffa. A ten postavil mužstvo třeba na Christu Stoičkovovi nebo taky Ronaldu Koemanovi.

Současném trenérovi pod palbou...