Vaclík řeší nové angažmá: po Seville do Turecka, nebo vysněné Anglie?

K Bosporu, nebo do vysněné Anglie. Jen co Tomáš Vaclík oznámil, že v Seville nebude pokračovat, rozjely se spekulace. Nejčastěji je český brankář spojován s istanbulským Besiktasem.

„Další kapitola mé kariéry končí. V Seville jsem zažil úžasné tři roky… I když pro mě byla minulá sezona náročná, s klubem se loučím s největším respektem a úctou,“ napsal Vaclík a připomněl, že v posledním ročníku odchytal pouze osm soutěžních utkání.

Zprávy o jeho konci v Andalusii se hromadily už během jara, od té doby byl spojován taky s návratem do Sparty. To ale v dubnu sám popřel a i nejaktuálnější zprávy Sportu hovoří o tom, že s letenským klubem není v kontaktu.

Tomáš Vaclík v Seville PŘÍCHOD: červenec 2018 z Basileje za zhruba 150 milionů korun

Počet startů: 94 Inkasované góly 105

Počet nul: 34

TROFEJE: 1x Evropská liga (2019/20), 1x účast ve skupině Ligy mistrů (2020/21)

Hlavní zájem má mít Besiktas, který o hostování Vaclíka stál už během minulé sezony, tedy v době, kdy se vyjasňovalo, že český brankář bude spíš vysedávat. Jenže má to háček, mužstvo z Istanbulu má do brány dva výtečné mladíky – jasnou jedničkou je dvacetiletý Ersin Destanoglu, který za sebe občas pustí 23letého Utkua Yuvakurana. Tomu mimochodem teď v létě měla končit smlouva, ovšem před necelým týdnem prodloužil o tři roky.

To může Vaclíkův příchod celkem zkomplikovat, leda že by byl na odchodu Destanoglu. Jenže jeho cena prodělala za poslední rok výrazný vzestup, mluví se o tom, že by za něj Besiktas mohl chtít v přepočtu až půl miliardy korun. Jediný klub, který se v poslední době v souvislosti s Destanogluem zmiňoval, byl Liverpool. Zatím ale nic oficiálního. Ostatně i tam by mohly případně směřovat Vaclíkovy další kroky, do vysněné Anglie. Ve hře je i setrvání ve Španělsku, nebo taky odchod do Itálie či Řecka.

„Všechny věci kolem příštího Tomášova angažmá budeme řešit v dohledné době. Zatím nemůžu být konkrétní, sezona ve Španělsku skončila teprve v neděli. Zatím se ke spekulacím nechci vyjadřovat,“ omluvil se hráčův manažer David Nehoda.

Vaclík v Seville strávil tři sezony a v sezoně 2019/20 vyhrál s týmem Evropskou ligu, byť do ní naskočil za celý ročník jen dvakrát.