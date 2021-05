Agent Nehoda: Slavia víc bere z ciziny, to je špatně. Řeší Vaclíka i Sadílka

Na léto chystá přestupy Tomáše Vaclíka, Jana Klimenta či bratrů Sadílků. Pořád se má co ohánět. „Pokud každý rok neprodáte aspoň jednoho hráče do zahraničí, nevyděláte si skoro ani na telefon,“ tvrdí Zdeněk Nehoda, jehož mrzí chování Slavie na přestupovém trhu. Byl by radši, kdyby investovala do borců z české ligy místo angažování cizinců.

Změnila se za ty roky práce agenta?

„Dělám to už skoro třicet roků. Samozřejmě, že se ta práce změnila. Změnil se fotbal jako takový. Dřív domluvy a dohody platily. V posledních letech je to tvrdý byznys. Dějí se věci, které jsme dřív nezažívali. Konkurence mezi agenty byla vždy. Až na výkřik Kisela, který se snažil přetahovat hráče, se všichni respektujeme. I Paska se zklidnil. Jiné jsou vztahy s kluby.“

V jakém smyslu?

„Hodně z nich si myslí, že agenty nepotřebuje. Chtějí si hráče samy nasmlouvávat a prodávat. Tohle nikde ve světě není. Tam je naše profese uznávaná. Kluby, ať už malé, střední nebo velké, naši práci respektuji. Přístup k nám je jiný než v Česku. Tím nemluvím o všech klubech. S některými máme nadstandardní vztahy, s jinými normální a jsou i ty, se kterými natvrdo bojujeme.“

S kým? Se Slavií?

„To ne. Myslím, že si Tvrdík některé věci uvědomil. Poučil ho třeba případ Bucha. Deset let jsem pracoval s Minem Raiolou (slavný agent). Já jsem mu vždycky říkal, že musíme mít s kluby dobré vztahy. On na to: Nemáš pravdu Zdeňku, my musíme mít dobré hráče. Když je kluby budou chtít, vždycky nám zavolají…Má pravdu. Takhle se chová i Slavia. Když někoho chce, domluví se s každým. I se Sport Investem, kterému vyhrožovala. Vždycky se najde cesta. Nakonec si všichni musíme sednout ke stolu. Horší je to s menšími týmy.“

Proč?

„Mají míň peněz, dělají se menší transfery. Chtějí spíš průměrné hráče, ne hvězdy. Tam to někdy drhne. Ale když za vámi hráč stojí, domluvíte se. Nezažil jsem v kariéře, že by fotbalista nepřestoupil jen kvůli tomu, že jsem se nedohodl s klubem. Vždy preferujeme přání hráče a děláme maximum, aby se dostal tam, kam chce. A za co nejlepších podmínek. Fotbal je odraz společnosti.“

Jak to myslíte?

„Vidíte, jak se chovají politici v parlamentu, prezident, premiér. Fotbal by měl být jiný? (kroutí hlavou) Říká se, jak je špinavý. Podívejte se, co se děje ve zdravotnictví, na byznys s rouškami. To je ještě daleko horší.“

Opravdu?

„Víte, Berbra jsme znali všichni. Já si ho pamatuju ještě jako rozhodčího v roce 1992. Nebyli jsme kamarádi, ale profesně jsem se s ním stýkal. Stejně jako ostatní. To, že mu dovolili takto ovládnout fotbal, je chyba těch nahoře. Teď je velká šance to očistit, hlavně odspodu. Pokud je to neregulérní v okrese, v kraji, ve třetí lize, je to špatně. Taky je potřeba zlepšit rozhodčí. Není to jen o tom, že nejsou čestní. Někteří prostě neumí pískat, nemají na ligu výkonnost.“

Dobré vztahy mám s Plzní

Vy jste začínal jako klubový funkcionář v Dukle, ve Spartě. Tehdy jste se snažil, aby hráči měli co nejnižší platy. Teď jste na druhé straně břehu. Jak to vnímáte?

„Chceme samozřejmě co nejlepší podmínky pro hráče, potažmo pro nás. Jestliže mají dva kluby zájem o jednoho fotbalistu, jednáme s oběma. Potom předložíme hráči podmínky a on se rozhodne, kam půjde. Jestli za míň do jednoho klubu, nebo za víc do druhého. Mladý hráč by měl preferovat sportovní stránku a starší ekonomickou. Stává se i to, že šéf klubu někoho strašně moc chce, dá mu super smlouvu, a když pak kluk hraje špatně, nadává nám. Ale on ho přece chtěl, dal mu ty peníze. To, že se mu nedaří, přece není