Nepotřebný stoper. Umtiti odmítl snížení platu, Barca ho chce vyhodit

Před týdnem mu bylo osmadvacet, je v ideálním fotbalovém věku. Na kontě má titul mistra světa i dva španělské tituly. Jenže místo toho, aby Umtiti patřil k oporám defenzivy Barcelony, vysedává jenom na střídačce.

Bilance v této sezoně? Přesně 0 soutěžních minut.

Umtiti přitom přicházel do Španělska v roce 2016 z Lyonu s velkými očekáváními, Barcelona za něj dala zhruba 24 milionů euro (více než 600 milionů korun). Během prvních dvou sezon patřil do základu, pak ale přišly problémy.

Francouzského stopera dlouhodobě trápí problémy s kolenem, v posledních dvou sezonách odehrál shodně jen 13 ligových utkání. Během minulého ročníku chyběl skoro v podstatě celý podzim, rekonvalescenci ještě přibrzdila nákaza covidem. A stabilní místo v sestavě už od té doby nezískal, Ronald Koeman sázel na jiné hráče.

Podle španělského deníku Sport se nic nezmění ani teď pod Xavim. Klub se proto s Umtitim chtěl dohodnout aspoň na snížení platu, který má činit zhruba 240 tisíc euro ročně (více než 6 milionů korun). Jenže jednání nic nepřinesla a kontrakt platný až do léta 2023 běží dál…

Šéfové Barcelony tak řeší co dál. Jak známo, finanční situace katalánského giganta není zrovna ideální, nabízí se proto prosté řešení. Zrušení smlouvy, konec spolupráce, tečka. Takový krok by mohl být výhodný pro obě strany – Barcelona by ušetřila plat nepotřebného hráče, Umtiti by mohl brzy začít hrát jinde.

Klub se prý snažil obránce zbavit už v létě, žádný kupec se ovšem nenašel. Částečně i proto, že Umtiti toužil hrát Ligu mistrů, a tak odmítl zájem Lazia, Besiktase nebo Nice.

