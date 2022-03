Jak vyprodat Camp Nou na ženy? El Clásico táhlo, ale... Češka vidí zlom

Barcelona spřádala odvážný plán dlouho dopředu. Uvolnění restrikcí po covidu v kombinaci s lákavým soupeřem z Madridu zrodilo zajímavý nápad - pojďme vyprodat ženský fotbal!

Vstupenky na odvetu čtvrtfinále Ligy mistryň zmizely velkou rychlostí. Fanoušci vykoupili většinu lístků už dva měsíce dopředu. Majitelům permanentek stačilo zaplatit manipulační poplatek, zbylé lístky šly do volného prodeje v cenovém rozmezí 9 až 15 eur (225 - 375 korun). Zbylo šest tisíc vstupenek, které fanoušci rozebrali bezprostředně před středeční odvetou.

Barcelona do ní šla s náskokem 3:1 z prvního zápasu v Madridu. Na zápas pršelo, ještě půl hodiny před výkopem byl stadion zaplněný zhruba jen z poloviny. Střecha je totiž pouze nad hlavní tribunou, takže se fanoušci ve zbylých sektorech do poslední chvíle schovávali v útrobách.

Počítadlo nakonec ukázalo 91 553 přítomných diváků. Maximální kapacita činí 99 354, prodaly se všechny lístky. Někteří majitelé vstupenky na stadion nedorazili, proto nějaká místa na tribuně zůstala prázdná.

Po období covidových restrikcí jde i tak o výjimečné číslo. Na barcelonské áčko v aktuální sezoně přišlo nejvíc 86 422 diváků, průměrná návštěvnost se pohybuje okolo 50 000. Vedle pandemie v nižším zájmu hraje roli i odchod Lionela Messiho do PSG, na jehož kouzla lidé dlouhé sezony chodili.

Místo Messiho si lidé v katalánské metropoli oblíbili jiné hvězdy - našli je v ženském týmu. Hráčky běžně nastupují do zápasů na menším stadionu Johana Cruyffa s kapacitou 6 000 diváků. V tréninkovém areálu je průměrná návšrěvnost 2 983 diváků. Ve středu šlo o úplně jiný level.

Na tribuně seděl trenér áčka Xavi, legendární stoper Carles Puyol i další osobnosti spojené s Barcelonou. Před rekordní návětěvou domácí favoritky zápas zvládly. Ve druhé půli otočily skóre z 1:2, zvítězily 5:2 a vychutnávaly si historický večer ženské kopané.

„Věřila jsem, že nastal čas pro to, aby k takovému zápasu došlo,“ vyprávěla po utkání kapitánka Barcelony a aktuálně nejlepší fotbalistka světa Alexia Putellas, která je tváří celého týmu a nejpopulárnější osobností.

„Nedokázala jsem si představit, že nastoupím na Camp Nou. Jako malá dívka jsme zde sledovala jen muže. Tenhle zápas může otevřít dveře k fotbalu dalším mnoha dívkám. Jsem pyšná na to, že Barcelona takový zápas umožnila,“ radovala se.

Obrázky ze zápasu jsou úchvatné. Hráčky křepčily s vyprodaným stadionem, šlo o nejlepší možnou reklamu pro ženský fotbal. „Dnešek se zapsal do historie ženského fotbalu. Neskutečný zápas s neskutečnou atmosférou. Bylo vidět, jak si to všichni užívají, hráčky, fanoušci…“ těšilo jednu z nejlepších českých fotbalistek Kateřinu Svitkovou, která od léta 2020 hraje v anglickém West Hamu.

Mohlo jít o jeden ze zlomových okamžiků vnímání ženské kopané. „Jde jen o to, aby konečně společnost přijala ženský fotbal, jaký je, a těžila z toho. Je jasné, že to nebude tak rychlé jak mužský fotbal, tak silové, ale to není žádný ženský sport v porovnání s mužským,“ napsala na Twitteru.

„Co je jisté, bude to fotbal, který obsahuje vášeň, lásku, srdce, plno gólů… Všechny fotbalistky dělají úplně stejné věci, jako mužští kolegové, a proto si zaslouží stejný respekt a podporu, jakou mají oni. Pevně věřím, že tohle je další důkaz, že ženský fotbal má velký potenciál a rozhodně může bavit lidi stejně tak, jako mužský fotbal,“ řekla hráčka, která na Ostrovy zamířila ze Slavie stejně, jako mužští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček.