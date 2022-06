Šéf Realu popsal Mbappého otočku a rýpl do hodnot: Nabídli mu šílené věci

Tahle sága poslední kapitolu nenapsala. Rozhodně ne. Takže se v klidu usaďte do pohovek, nažhavte telefony a jedeme dál. Kylian Mbappé se sice upsal na další tři roky Paris Saint-Germain. Očekávaný přesun do Realu Madrid se nekoná. Ale... „Dveře pro něj zavřené nejsou. Za tu dobu se spousta věcí změní,“ vyjádřil se Florentino Pérez. Prezident španělského klubu poskytl pro El Chiringuito TV první rozhovor po konzumaci kyselé francouzské bagety. Neodpustil si štiplavé poznámky.

Mělo se to za hotovou věc. Od konce minulého roku se nepsalo o ničem jiném. Kylian Mbappé v nové sezoně oblékne bílý trikot. Výhled na Eiffelovu věž vymění za Santiago Bernabéu. Místo, kde se z velkých hráčů stávají legendy. Nejvyšší možná meta pro každého fotbalistu. Pokud chcete vyhrát Zlatý míč, jste tu správně. Sen snad každého kluka. I francouzského přízraku z Parku princů.

„Mluvili jsme spolu několikrát. Pokaždé mi tvrdil, že jeho sen je hrát za Real Madrid,“ potvrdil Pérez. „Ale pak se všechno změnilo. Jakoby se svět otočil o 180 stupňů do protisměru. V posledních patnácti dnech před podpisem nové smlouvy s PSG se Kylian ocitl pod obrovským tlakem. Politickým i ekonomický.“

Šejkové z Kataru, kteří vlastní pařížský klub, se začali ohánět. Mbappé zůstane za každou cenu, zněl úkol. Peníze létaly vzduchem. Podpisový bonus? Řekni si, kolik chceš, Kyliane. Plat? Tady máš návrh smlouvy, kolonka s týdenní gáží je prázdná, dopiš si tam číslo. Je na tobě jaké. Jenže o finance nešlo, ani v Realu by rozhodně nepřišel zkrátka. Ekonomika španělského celku se posledních pár let chystala na přesun ve stylu Galácticos.

„Nebylo to pro Mbappého jednoduché, když vám zavolá francouzský prezident (Emmanuel Macron), abyste zůstal. Pak Kylian letěl do Kataru, kde mu nabízeli šílené věci. Patrně mimo lidské chápání. To je důvod, proč se jeho sen změnil,“ popsal Pérez zákulisí třaskavé ságy.

Na povrch rychle prosákly spekulace, jaké bláznivé podmínky měli šéfové PSG naslibovat. Mbappé by měl údajně disponovat rozhodovacím právem ve volbě nového trenéra. A o tom, jakým směrem se klub bude ubírat. Zní to šíleně, aby třiadvacetiletý hráč měl takové slovo? Jasně! Spousta lidí tomu nechtěla věřit. A nevěří doteď.

Jenže od Mbappého oznámení, že zůstává, se klub zbavil sportovního ředitele Leonarda. Vyhazov trenéra Mauricia Pochettina čeká na oficiální razítko. To se dějí věci...

„PSG nabídlo, aby byl lídrem projektu. To změnilo všechno. Od té doby jsem neviděl stejného Mbappého jako předtím,“ prozradil Pérez. „Kyliana pořád respektuji. Na tom se nic nemění. A že se rozhodl zůstat? V pořádku. Jeho volba. Nezklamal mě.“

Prezident Realu zároveň přiznal, že francouzskému reprezentantovi dveře do Madridu nezavřel. „Ale nechci tohoto Mbappého. Jeho poslední verze není ta, kterou jsme chtěli. Chci tu opravdovou,“ pravil poněkud štiplavě. „V Realu věříme v hodnoty. Vždy jsme otevřeni k podpisu hráče, jenž chápe, že nikdo není víc než klub,“ rýpl si.

Ušetřené peníze Real investoval do jiného francouzského hráče. Do středu hřiště si za 80 milionů eur (1,97 miliardy korun) pořídil Auréliena Tchouaméniho z Monaka. „Někdo ho přesvědčoval, aby šel do PSG… Ano, byl to Mbappé. Zkoušel to, což je normální. Na rozdíl od Kyliana měl ale Aurélien v hlavě jenom Madrid,“ podotkl Pérez. Další příchody zatím neplánuje. „Jenže léto je dlouhé. Nikdy nevíte, co se stane,“ uzavřel své povídání.

Haaland nebyl v plánu, máme Benzemu, řekl Pérez

Když se Mbappého osud začal stáčet k setrvání v PSG, spekulovalo se, že Real obrátí pozornost k Erlingu Haalandovi. „Máme Benzemu, takže bylo nereálné, abychom podepsali Haalanda. Proč? Nemohli bychom ho nechat na lavičce,“ prozradil Pérez.

„Mbappého rozhodnutí nám ohledně Haalanda nezpůsobilo žádné problémy. Erling je fantastický hráč. Ale jak už jsem řekl, věříme Karimovi,“ podotkl prezident Realu.

Haaland nakonec přestoupil do Manchesteru City, kde by měl mít údajně výkupní klauzuli nastavenou na 150 milionů eur (3,7 miliardy korun), což v dnešní době není zase tak scifi cifra. Bohužel. „Nevím, jestli je to pravda. Slyšel jsem o tom, ale netuším,“ pokrčil rameny Pérez.

Zdá se, že Mbappého příchodu věřil víc než na sto procent. Plán B neměl. O Haalandovi patrně ani nijak zvlášť neuvažoval. Benzema prožil mimořádný ročník. Má namířeno k zisku Zlatého míče. Zároveň je ale potřeba myslet na to, že mu je už čtyřiatřicet let.