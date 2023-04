Tvůj syn se narodí mrtvý, slyšel hráč Realu. Na parkovišti dal soupeři pěstí

Federico Valverde a Alejandra Baena se po zápase dostali do ostrého konfliktu • ČTK / AP / Jose Breton

Čtyřiadvacetiletý Valverde si na španělského reprezentanta do 21 let počkal na stadionu Santiaga Bernabeu na parkovišti u autobusu Villarrealu. Po krátké hádce došlo k potyčce, při které Baenu udeřil do obličeje.

Nevraživost mezi oběma fotbalisty se táhne od lednového osmifinále Španělského poháru. Podle deníku Marca tehdy Baena řekl Valverdemu, ať klidně brečí, protože se mu narodí mrtvý syn. Šlo o narážku na komplikované těhotenství partnerky záložníka Realu.

Baena ještě v noci přispěchal s reakcí na Twitteru. „Jsem velmi spokojený s působivým vítězstvím na místě, jako je Santiago Bernabéu. Zároveň jsem ale velmi smutný z agrese, kterou jsem po zápase zažil, a také jsem překvapený tím, co se o mně říká. Je to naprostá lež,“ uvedl.