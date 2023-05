Xavi krotil Barcu: Titul slavte až uvnitř. Krásná rozlučka pro Busquetse

Tři roky se Barcelona musela sklánět před Realem Madrid a Atlétikem. Taškařice v klubovém vedení, finanční potíže, odchod krále Messiho a změny trenérů. Blaugranas prožívali možná to úplně nejčernější období v 21. století.

Katalánský velkoklub však to nejhorší zvládl a teď se může radovat i s jedním ze svých věrných. „Máme teď skvělý tým. Byla to velkolepá sezona. Jsem šťastný, že se v Barceloně mohu rozloučit tímto způsobem,“ komentoval oslavy kapitán Sergio Busquets, který je pamětníkem posledního titulu z roku 2019. Po sezoně ale v klubu svého srdce končí.

Když na lavičku před dvěma lety dorazila klubová legenda Xavi, přišel někdo, s kým Busquets ještě hrával bok po boku. Virtuóz středu hřiště byl s kopačkami na nohou kapacitou. Když se ale vracel do Barcelony jako trenér, nikdo nemohl být přesvědčen o jistém úspěchu. Vždyť předtím vedl pouze katarský Al-Sadd.

Xavi dostal čas na přebudování týmu a nyní slaví první velkou evropskou trofej své trenérské kariéry. „Je to nádherný pocit. Bylo to deset měsíců obětování, úsilí. Hráči i fanoušci si to zasloužili. Musíme v této cestě pokračovat. Titul znamená, že odvádíme dobrou práci a náš projekt má smysl. Dodá nám to stabilitu a jistotu. Nevyřízenou záležitostí jsou evropské poháry," citovala španělská média Xaviho,

Jistotu titulu si Barcelona mohla připsat už o uplynulém víkendu na půdě Espanyolu.

Bitka o Katalánsko. Bohužel v historii mnohdy doslovná. Takový přídomek by mohlo nést Derbi barceloní. Pro celý svět je největším španělským derby El Clásico mezi Barcelonou a Realem, jenže Katalánci to vidí jinak. Poprvé se fotbalový zápas o město konal už v roce 1900 a rivalita je mezi oběma tábory obrovská dodnes.

Barca ale už o poločase vedla 3:0. „Byla to destrukce. Nám jde přitom v podstatě o více než jim. Bylo to utrpení,“ řekl po zápase frustrovaný kouč Espanyolu Luis García. Domácí sice ještě zdramatizovali koncovku zápasu, přesto však favorit bral výhru 4:2 a epické oslavy mohly začít. Na straně domácích zůstal smutek a u fanoušků i vztek, že městský rival oslavuje titul na jejich stadionu, když oni bojují o život v La Lize.

Proto skupina chuligánů vtrhla na trávník a hvězdy Barcelony musely uniknout do útrob stadionu. Fanoušci Espanyolu dokonce poničili televizní zařízení. Xavi měl přitom pro ultras soupeře pochopení.

„Řekl jsem hráčům, že bylo rozumnější slavit až uvnitř. Když získáte titul, oslavy jsou normální, ale my jsme nebyli doma. Vím, že se emoce těžko ovládají, ale nebylo to vůči soupeři uctivé. Určitě jsme nechtěli vyvolat žádnou kontroverzi,“ okomentoval incident Xavi na dotaz novinářů, co říká na běsnění domácích příznivců.

Tento výstup však nemůže zkazit radost z celkově již 27. prvenství ve španělské lize. Na Real Madrid však Katalánci nadále ztrácejí. Bílý balet se v historii polaskal s pohárem pro vítěze první ligy už pětatřicetkrát.

V jedné rovině je tento titul pro Barcelonu přece jen výjimečný. V novém tisíciletí platila rovnice, že bez Messiho Barca vavříny nesbírá. Od doby, co se legendární Argentinec objevil na hřišti poprvé v A-týmu v sezoně 2004/05, byl vždy pod titulem podepsán. Poslední ligový primát bez Messiho Barcelona získala v roce 1999 a pak až letos. Otázkou zůstává, jestli další případné prvenství už zase nebude Barcelona slavit i se svým ztraceným argentinským synem pohromadě…