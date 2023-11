Girona zvládla obrat a je zpátky v čele La Ligy. Barcelona rozhodla v závěru

Fotbalisté Girony ve 12. kole španělské ligy otočili utkání na hřišti Pamplony, zvítězili 4:2 a posunuli se do čela nekompletní tabulky. Na prvním místě zůstanou minimálně do nedělního večera, kdy Real Madrid hostí Vallecano. Barcelona zvítězila v San Sebastianu 1:0 gólem Ronalda Araúja ze čtvrté minuty nastaveného času. otočili utkání na hřišti Osasuny, zvítězili 4:2 a posunuli se do čela nekompletní tabulky. Na prvním místě zůstanou minimálně do nedělního večera, kdy Real Madrid hostí Vallecano.