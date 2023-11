Real se neprosadil proti Vallecanu, Girona vede LaLigu o dva body

Vallecano v úvodu sezony v jiném derby schytalo od Atlética sedmibrankový debakl. Od té doby ale osmkrát v lize neprohrálo, což je klubový rekord. Ve 12. kole úspěšně odolávalo drtivé převaze domácích. A když dopravil míč do sítě Vinícius Júnior, gól kvůli ofsajdu neplatil. Real dnes nespasil ani jeho nejlepší střelec Angličan Bellingham, který minule zařídil výhru nad Barcelonou a v týdnu získal trofej Raymonda Kopy pro nejlepšího hráče do 21 let.

Ligový nováček Alavés byl sedm kol bez vítězství, ale černou sérii ukončil výhrou nad poslední Almeríí 1:0. Utkání týmů, jimž se v této sezoně vůbec nedaří, rozhodl třináct minut před koncem srbský obránce Aleksandar Sedlar.

Domácí měli i další šance, ale Hagi, syn rumunské fotbalové legendy, který je ve Španělsku na hostování z Rangers, neproměnil penaltu. Almería zůstává jediný klubem La Ligy bez vítězství a ani nový trenér Garitano zatím tým neprobudil. Od svého příchodu má na kontě jen tři porážky.

Fanoušci Villarrealu v poslední době moc radosti nezažívají. Vítěz Evropské ligy z roku 2021 vyhrál v domácí soutěži na svém hřišti jen jeden ze šesti zápasů a ani dnes své příznivce nepotěšil. Začal hrát až za stavu 3:0 pro hosty z Bilbaa, v jejichž barvách se trefili oba ghanští bratři Williamsové. Dvěma góly v poslední pětiminutovce Villarreal už jen zmírnil krutost porážky.

La Liga - 12. kolo :

Alavés - Almería 1:0

Branka: 79. Sedlar

Valencia - Granada 1:0

Branka: 45.+7 Pepelu z pen.

Villarreal - Bilbao 2:3

Branky: 86. Moreno, 87. Sörloth - 2. De Galarreta, 22. N. Williams, 30. I. Williams

Real Madrid - Vallecano 0:0.