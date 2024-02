Vaclík: Repre? Rád bych už v březnu. Na české gólmany padla deka

Tomáš Vaclík naposledy působil v New England Revolution • New England Revolution

Zvolil známé prostředí na jihu Pyrenejského poloostrova, jen o soutěžní patro níž. Tomáš Vaclík (34) zamířil sbírat starty do Albacete, klubu z druhé španělské ligy. Zkušený český gólman má v následujícím půlroce pomoct k záchraně a zároveň po pauze od chytání nakopnout sám sebe. Jeden z cílů je jasný – vrátit se do formy a zabojovat o nominaci na EURO. V aktuální situaci mezi českými gólmany je pozice reprezentační jedničky hodně otevřená. „Může mi to pomoct,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz na začátku nové výzvy.

Odvezl děti poprvé do nové školy a v náročném programu si udělal zhruba půlhodinovou mezeru na telefonát s redaktorem Sportu. Tomáš Vaclík už o víkendu sledoval z lavičky Albacete domácí zápas proti Racingu Santander (2:0). Rád by co nejrychleji do brány, při ideální konstelaci i v březnu na reprezentační sraz. „Tahle liga má kvalitu,“ zdůrazňuje, když se pustí do vyprávění o své aktuální situaci.

Jaký byl první týden ve Španělsku?

„Trošku hektický, měli jsme na zařizování hodně věcí. Ale jinak v klidu. Počasí je tady dobré, holky (Vaclík má dvě dcery) byly v úterý poprvé ve škole. Minulý rok jsem byl touhle dobou v Anglii, co se týká počasí a teplot, to se nedá vůbec srovnávat.“ (úsměv)

Co adaptace po fotbalové stránce? O víkendu doma proti Santanderu jste byl mezi náhradníky.

„Všechno probíhá dobře. Umím jazyk, takže jsem schopný s klukama hned komunikovat. V tomhle je to super. Přivítání od fanoušků bylo moc příjemné, vypadá to, že si mě ještě pamatují z působení v Seville. To bylo fajn, teď abych se co nejrychleji dostal do branky, začal chytat a sbírat minuty.“

Máte s trenéry nějaký plán, kdy půjdete do zápasu?

„Chtěl bych co nejdřív, cítím se relativně dobře. Dlouho jsem netrénoval s týmem, teď ve Španělsku mám za sebou čtyři tréninky, to není moc. Ale věřím, že všechno zvládnu, pokud mě do toho pustí. Byla nějaká představa, když jsem podepsal smlouvu. Ale