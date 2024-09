Kouč s Krejčím postupuje pomalu, zní ze Španělska. Nedotknutelný Blind

Situace na stoperském postu byla v Gironě dosud jasná. Daley Blind zraje jako nejlepší holandský sýr. I proti Barceloně byl ve středu obrany o level lepší než jeho kolega. Neméně zkušený David López dovolil prolomit bezbrankovou hráz zápasu, když ve třicáté minutě jako poslední před brankářem Gazzanigou chyboval, nechal se obrat Yamalem o merunu a barcelonský zázrak tváří v tvář argentinskému gólmanovi nezaváhal. Od té doby to s Gironou šlo z kopce.

Yamal přidal ještě do půle další gól. Po pauze dokonali zmar domácích Dani Olmo a Pedri. Flickova parta dál ve Španělsku úřaduje a zase ukázala neduhy současné Girony.

Krejčí ve Spartě vyrostl hlavně ve stopera. Tak ho veřejnost vnímá především. Jenže on má za sebou i řadu zápasů, které v minulosti odehrál v záložní řadě jako defenzivnější ve středu pole. Zrovna proti Barce se otevřela alespoň utopická možnost, že by tam případně mohl naskočit, ale vzala rychle za své.

„Blind je na jeho pozici nyní nedotknutelný. Girona hraje se dvěma klasickými středními záložníky. Mohla by to být pro něj možnost, když nemůže nastoupit Oriol Romeu, který z Barcelony hostuje. Vím ale, že tam v poslední době často nehrál,“ řekla španělská novinářka Cláudia Espinosa, která se zaměřuje na Gironu.

Zároveň hlásil zdravotní trable Venezuelan Yangel Herrera. Přesto má Míchel kde brát. Do zálohy postavil vedle kapitána Martína devatenáctiletého Kolumbijce Jhona Solíse. A když už došlo na střídání, šel do hry Donny van de Beek. „Varianty stále máme,“ hlásil Míchel, když se odkrylo, že kromě Oriola je mimo hru i Herrera.

Potvrdilo se to jistě personálně, ale herně na Barcu jeho tým nestačil. Otázkou momentálně je, kdo na Barcu ve španělské lize kromě Realu Madrid najde recept. A jak by vypadal výsledek, kdyby do zápasu naskočil Krejčí, protože jeho forma evidentně není dobrá, jak ukázal na reprezentačním srazu.

„Dovedu si představit, že vzhledem k jeho nedávnému zranění, s ním Míchel postupuje pomalu. Není to trenér, který dělá mnoho změn. Zatím prostě vsadil na Blinda a Lópeze,“ dodává Espinosa k hierarchii stoperů v klubu.

Zatím se ale více letním posilám v Gironě nedaří. Van de Beek se dostává do hry také sporadicky. Měl ale zdravotní problémy, když dva měsíce laboroval v létě s patou. Je tam vidět určitá paralela s Krejčím, který byl vyautován pro většinu letní přípravy.

A nejdražší posila Girony Kolumbijec Yaser Asprilla? Proti Barceloně naskočil ve druhém poločase a byl kritizován za přínos týmu, stejně tak jeho krajan Solís, na jehož místo si možná mohl Krejčí částečně myslet. „Je jim 19 a 20 let. Jsme klub, který roste. Barca hrála na úrovni, kterou my momentálně nabídnout nemůžeme. Když to srovnáme s minulou sezonou, zdá se vše negativní, ale já si z toho beru i to dobré,“ zastal se svých hráčů Míchel těsně po utkání.

Barcelona byla prostě tvrdým oříškem pro bezzubého. Už ve středu se ale katalánský zázrak minulé sezony poměří v Lize mistrů s PSG, o tři dny později v La Lize zavítá do Valencie a náročný týden zakončí doma s Vallecanem. Sedm dní a tři zápasy? Tady by měla přijít už také šance pro Krejčího, když Míchel hlásil, že všichni hráči jsou v jeho kádru důležití směrem k náročné sezoně plné zápasů.