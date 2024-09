Angažmá snů pro Pavlenku? Prý místo hvězdy do Barcelony, agentura reaguje

Dvaatřicetiletý bývalý brankář Ostravy, Slavie nebo Brém je bez angažmá, takže by do Barcelony mohl přijít i po skončení přestupového okna. „Nikdo nás v souvislosti s Barcelonou nekontaktoval, to je realita,“ řekl Pavel Pillár z agentury Sport Invest, která Pavlenku zastupuje.

Dvaatřicetiletý Ter Stegen se zranil těsně před přestávkou nedělního zápasu s Villarrealem. V brance ho nahradil Iňaki Peňa a Barcelona vyhrála 5:1. Ze stadionu převezla Ter Stegena sanitka do nemocnice, kde vyšetření prokázalo vážné poranění pravého kolena, s nímž byl v nedávné minulosti už dvakrát na operaci.

Ter Stegen bude chybět také německé reprezentaci, kde se teprve nedávno stal jedničkou poté, co v národním týmu skončil Manuel Neuer z Bayernu Mnichov. „Je to pro nás obrovský šok. Marc nám bude hodně chybět nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ uvedl kouč Julian Nagelsmann.

Německá média okamžitě začala spekulovat, kdo Ter Stegena v reprezentaci nahradí. Agentura SID uvedla, že nejlepší variantou je Neuerův návrat. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2014 nechtěl podle agentury situaci komentovat.