Pavlenka i Koubek bez práce. Domů nechtějí, nabídka ze Saúdské Arábie

Mají v životopise interesantní štace, zápasy v reprezentaci. Přesto jsou bez práce. Vedle Tomáše Vaclíka čekají na angažmá také dva gólmani zocelení německou bundesligou. Je možné, že by se Jiří Pavlenka s Tomášem Koubkem vraceli do české ligy? Ne, tahle linka je nyní uzavřená.

V roce 2015 spolu bojovali o post jedničky na mistrovství Evropy do jedenadvaceti let, které se konalo v jejich rodném Česku. Tehdy vyhrál Tomáš Koubek, Jiří Pavlenka usedl na lavici. Nenesl to úplně nejlépe, logicky.

Koubek po turnaji přestoupil z Hradce Králové do Sparty (ihned byl poslán na hostování do Liberce), Pavlenka vydržel ještě půlrok v Baníku, než ho získala Slavia. V létě 2017 se změnil života oběma, vydali se do ciziny. Pavlenka do Werderu Brémy, německé superznačky, Koubek do Rennes, kde začínal zahraniční misi jakýsi Petr Čech.

První vydržel ve stejném klubu až do letošního léta, druhý po štaci ve Francii zamířil před pěti lety rovněž do Německa - konkrétně do Augsburgu. Jejich kariéry se zase proťaly, stejně jako se to dělo v národním mužstvu, kde se scházeli opakovaně společně s Tomášem Vaclíkem.

Nyní všichni tři řeší budoucnost. Vaclík čeká po konci ve Španělsku (rozhovor nejen o jeho aktuální situaci čtěte ZDE>>>), Koubkovi s Pavlenkou se uzavřely kontrakty v bundeslize.