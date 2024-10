Szczesny čeká na premiéru v Barce. Španělsko zatím řeší jeho kouření

Trenér Hansi Flick vstoupil do angažmá v Barce dobře. Když k tomu přičteme místy až natřískanou marodku, tak vlastně excelentně. Teď se však mohou ukázat všechny nedostatky. V Bayernu Flick působil, takže tato konfrontace v Lize mistrů má pro něj speciální odér. O důležitosti El Clásika následující víkend netřeba polemizovat. Dvě nesmírně obtížné prověrky.

Proto dává smysl, aby Wojciech Szczesny odchytal duel proti Seville. Reprezentační přestávka mu bodla. I ve Španělsku takřka všechna média počítají s tím, že někdejší opora Juventusu a polské reprezentace okusí premiéru za Blaugranas a nedávná trenérova slova tuto variantu přiživila.

„Wojtek je ve velmi dobré formě. Mít Szczesného při jeho zkušenostech a kvalitách je pro klub dobré. Když jsem s ním mluvil, zjistil jsem, že je to příjemný člověk. Říkal, že přinese týmu, co bude moci. Potřeboval jen trochu času. Po přestávce bude připraven,“ prohlásil německý kouč před několika dny.

Nezměním nic ze svých návyků

Reprezentační okénko skutečně přišlo vhod. Szczesny sice nevypadl z profesionálního fotbalu na dlouho, ale každá pauza je znát. On je ale takový profesionál, že už ve chvíli, kdy odstartovaly spekulace o jeho angažování za zraněnou jedničku Marca-Andrého ter Stegena, začal s individuální přípravou. Pokračoval v ní potom i po přesunu do Španělska v Marbelle. Kondice a zátěž by proto neměly být tématem. Patnáct dní po naverbování Szczesného by tak mělo dojít na zajímavou premiéru.

Ve hře je ale také varianta, že si podělí vytíženost s Iňakim Peňou. Ve velkoklubech přece bývá zvykem, že jeden gólman chytá ligu a ten druhý národní pohár a evropská klání. Je však asi málo pravděpodobné, že by Flick nechtěl rodáka z Varšavy před duelem s Bayernem vidět v akci. Sevilla je navíc dobrá prověrka, i když se nachází až na 12. místě tabulky.

Není nač čekat. Szczesny byl do Barcelony přiváděn jako jasná jednička při zranění Ter Stegena. Možná se čekalo, že naopak naskočí do brány už dříve. Zatím Flick nespěchal. Nedávná slova prezidenta klubu Joana Laporty dala najevo, co očekává.

„Iňaki a Ander jsou moc mladí. Potřebujeme zkušenějšího brankáře. Szczesny je osvědčený,“ připomněl Laporta ve čtvrtek, že už přichází Polákův čas a zároveň vyjádřil určitou nedůvěru k dvojici Peňa a Ander Astralaga. U druhého jmenovaného je to logické, ale označit alibisticky Peňu v pětadvaceti letech za příliš mladého? To už neplatí ani u gólmanů, kteří se těší mezi fotbalisty značné dlouhověkosti.

Zatím byl někdejší reprezentační brankář Polska ve Španělsku propírán jen kvůli jeho vášni pro kouření. K čemuž se pro Mundo Deportivo taky vyjádřil. „Tohle ke mně patří a nezměním nic ze svých návyků. Nikomu do toho nic není. Neovlivňuje to mou práci na hřišti a nekouřím před svými dětmi. Chtěl bych být hodnocen hlavně jako brankář,“ nechal se slyšet Szczesny. Šanci se ukázat dostane pravděpodobně už v neděli.