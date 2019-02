Posily na základě dat? V Rumunsku čeká levná kvalita i syn legendy | iSport.cz

Rumunská liga pro běžného českého fanouška nezní příliš atraktivně a po nedávném úpadku rumunských týmů v evropských pohárech, o kterém jsme psali zde, se ani nelze divit. Oproti ostře sledovaným soutěžím v západní Evropě však současná situace v Rumunsku přináší českým klubům jednu zásadní výhodu: za kvalitní hráče zaplatí mnohem méně než jinde.

Není proto náhoda, že jedna z nejlepších posil pro české týmy za dlouhá léta přišla z rumunské ligy a zásadní podíl na tom měla právě datová analytika společnosti Full Report Scouting. V červenci 2016 se za 500 tisíc eur (v dnešním kurzu zhruba 12,9 milionu korun) z Botosani do Slavie stěhoval kamerunský stoper či defenzivní záložník Michal Ngadeu Ngadjui, který se později stal základním stavebním kamenem sestavy a anglický Fulham za něj letos v lednu nabídl dokonce 4,5 milionu eur (115,8 milionu korun), tedy devítinásobek původní ceny.

O tom, že i na východě Balkánského poloostrova je z čeho vybírat, navíc svědčí i fakt, že rumunská reprezentace do 21 let loni skončila ve své kvalifikační skupině bez jediné porážky na prvním místě před Portugalskem a po dlouhých 21 letech si letos v červnu zahraje na malém Euru.

Ianis Hagi (Viitorul Constanta, 20 let) – cena 2,5 milionu eur (64,3 milionu korun)

Už v létě se o dvacetiletého kapitána Viitorulu Ianise Hagiho podle rumunských médií zajímala pražská Slavia, ale klub vlastněný jeho slavným otcem Gheorghem Hagim, bývalým hráčem Realu i Barcelony, ho odmítl pustit. Univerzální hráč, který nejčastěji nastupuje na pozici ofenzivního záložníka, letos v lize zatím nastoupil do 17 utkání, v nichž si připsal pět branek a dvě asistence. Ještě před pár dny se zdálo, že se Ianis Hagi vrátí do Itálie, kde v minulosti působil, ale z dohody s Janovem nakonec sešlo. Velký talent rumunského fotbalu, jehož velkou předností je zahrávání standardních situací, je tak stále volný.

Komentář fotbalového analytika Petra Jániše:

Mladý záložník je nejvíce střílejícím hráčem v právě probíhajícím ročníku rumunské nejvyšší soutěže. Za zápas si připíše 3,8 střel, přičemž více než polovinu (konkrétně 2,1) pokusů si dokáže vypracovat sám. Technickou vyspělost dokresluje 1,3 průnikových přihrávek a 4,49 úspěšných kliček na zápas. V počtu průnikových přihrávek předčí i Michala Trávníka, který zaznamenal 1,2 přihrávek a byl v tomto ohledu nejlepší v podzimní části Fortuna ligy.

Denis Dragus (Viitorul Constanta, 19 let) – cena 1 milion eur (25,7 milionu korun)

Technicky skvěle vybavený útočník, další z řady mladých nadějných hráčů Viitorulu, dokáže nastupovat i na kraji hřiště. Přestože měří jen 180 centimetrů, nejsou mu cizí ani tvrdé souboje v soupeřově vápně. Letošní ligová bilance je 19 zápasů, v nichž zaznamenal čtyři branky a dvě asistence. Na útočníka se nejedná o úplně oslnivou bilanci, ale jak je patrné i z následujícího videa, Dragus má před sebou nepochybně zajímavou budoucnost.

If you want to see something delightful, you need to see this👇 goal of @ViitorulFc forward Denis Dragus (18). Wonderful 💪🔥😵#RomanianCup #Hagi pic.twitter.com/jkg6qABJo1