KOEFICIENTY: Tuhý boj českých klubů o patnáctku. Rumunský příklad varuje

Momentální 17. místo by znamenalo pouhé čtyři české účastníky v pohárech v sezoně 2020/21, z nichž jen mistr by měl zajištěné předkolo Ligy mistrů. Naopak případný posun na 15. příčku by vedl k udržení současných pěti zástupců včetně předkola Ligy mistrů i pro vicemistra. Ztráta na vytouženou pozici přitom není velká. Českým týmům stačí uhrát o dvě výhry víc než jejich konkurentům.

Je tu však jeden problém: 15. Švýcarsko i 16. Chorvatsko budou mít svého zástupce v Evropě i na jaře. To Plzeň ani Slavia takovou jistotou zatím neoplývají a stále existuje riziko, že se oba týmy s poháry rozloučí už teď.

Definitivně jasno, jak boj o lepší postavení v žebříčku koeficientů dopadne, sice bude nejspíš až na jaře, ale možné jsou v zásadě jen dva scénáře: udržení patnáctky, nebo pád mimo ni.

Význam první patnáctky

Význam umístění mezi prvními patnácti zeměmi je evidentní. Tím klíčovým bodem je pět klubů v pohárech, z nichž dva mají zajištěno předkolo Ligy mistrů. Týmy, které se do pohárů kvalifikují, zároveň nemusí do úvodních předkol, případně dokonce mají zajištěnou přímou účast ve skupinách jako letos hned tři české celky.

Klub navíc v pohárech může získat cenné zkušenosti s těžkými soupeři, z čehož následně těží také reprezentace. Nezanedbatelnou motivací je pochopitelně také související finanční odměna.

Důležitost elitní patnáctky podle dostupných informací ještě podtrhne UEFA novou pohárovou soutěží s provizorním názvem Evropská liga 2. Do současné Evropské ligy se totiž po změnách kvalifikují právě jen zástupci prvních patnáct zemí, zbytek se musí spokojit s jedním místem v předkolech Ligy mistrů a dalšími třemi v kvalifikaci méně prestižní pohárové soutěže, která by měla odstartovat v sezoně 2021/22.

Sedm let čekání

Druhou možnou variantou je pád mimo elitu. Tím si v poměrně nedávné minulosti již český fotbal prošel. O jednoho svého účastníka než nyní méně měla Česká republika dokonce sedmkrát za sebou mezi sezonami 2008/09 až 2014/15. Návrat mezi elitu pak v podstatě odstartovalo až zrození plzeňského zázraku.

Pod vedením Pavla Vrby zažila Viktoria mezi roky 2011 a 2014 tři velmi úspěšné sezony se třemi postupy do jarní části (dvakrát dokonce ze základní skupiny Ligy mistrů) a během tohoto období do národního koeficientu uhrála víc než třikrát tolik bodů co konkurenční Sparta.

Když si následně Plzeňští vybrali dva slabší ročníky, dokázala je celkem dobře zastoupit právě Sparta v tandemu s Libercem. Český fotbal nakonec poskočil až na 11. místo, které v této sezoně umožnilo přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

Jenže nic netrvá věčně. V posledních dvou letech Česká republika odepisovala z koeficientu, zahrnujícího vždy jen výsledky z posledních pěti sezon, své dva nejvydařenější ročníky (2012/13 a 2013/14) za uplynulé dvě dekády a rázem je potřeba místo přímé účasti v nejlepší klubové soutěži světa vyřešit problém s tím, aby v budoucnu většina českých pohárových týmů nemusela do již zmiňované Evropské ligy 2.

Kde jsou Rumuni?

Přestože české kluby se dnes zdají stabilizovanější než před víc než deseti lety, kdy o 15. pozici na dlouhou dobu přišly, není radno brát byť jen krátkodobý pád do evropského průměru na lehkou váhu.

Příklad? Rumunsko si ještě před sedmi lety užívalo přímého postupu do Ligy mistrů, v letech 2006-08 dokonce drželo neuvěřitelnou 7. příčku mezi evropskými soutěžemi. Před dvěma lety pak Rumuni bojovali o udržení klíčové patnáctky nejlepších. Neuspěli. Skončili 17. a do této sezony vstoupili už jen se čtyřmi zástupci, z nichž se pak navíc ani jeden neprobojoval do skupinové fáze jednoho z pohárů.

Výsledek? Momentálně se nachází až na ostudné 29. pozici. Víc bodů letos do koeficientu přidali i fotbaloví trpaslíci jako Litva nebo Kosovo. Strmý pád ovšem možná ještě není konce, protože i příští rok bude Rumunsko odepisovat svůj nejpovedenější ročník za poslední léta, čímž by ho kromě Slovenska mělo aspoň dočasně předstihnout i Slovinsko a Lichtenštejnsko…

Takto katastrofický scénář aspoň v současnou chvíli české fanoušky děsit nemusí. Zatím sice pětice českých zástupců připisuje výrazně podprůměrný ročník (dosud získáno jen 3,5 bodu oproti 8 odečteným před touto sezonou), což v budoucnu může postavení v národních koeficientech značně zkomplikovat, ovšem stále ještě zbývá odehrát poslední kolo základních skupin.

Tam budou o postup do jarní fáze bojovat hned dva české týmy – Plzeň a Slavia. Oba mají situaci ve svých rukou a v ideálním případě ve čtvrtek večer mohou kromě postupu do vyřazovacích bojů slavit i posun České republiky na vytouženou 15. příčku. To by byl báječný scénář, nemyslíte?

TOP 20 zemí podle koeficientu Evropských pohárů

1. Španělsko 83,998 12,285 96,283 2. Anglie 62,820 10,214 73,034 3. Itálie 62,083 9,928 72,011 4. Německo 56,713 11,642 68,355 5. Francie 47,915 6,416 54,331 6. Rusko 42,966 6,416 49,382 7. Portugalsko 37,332 7,300 44,632 8. Belgie 32,100 6,200 38,300 9. Ukrajina 33,300 4,600 37,900 10. Turecko 29,100 4,700 33,800 11. Nizozemsko 23,833 6,400 30,233 12. Rakousko 25,050 4,600 29,650 13. Dánsko 22,150 4,875 27,025 14. Řecko 22,500 4,500 27,000 15. Švýcarsko 23,000 3,300 26,300 16. Chorvatsko 21,625 4,500 26,125 17. Česko 22,175 3,500 25,675 18. Kypr 18,800 5,625 24,425 19. Srbsko 16,250 6,000 22,250 20. Skotsko 15,375 6,750 22,125

3. sloupec – národní koeficient za období 2014-15 až 2017-18

4. sloupec – národní koeficient 2018-2019

5. sloupec – aktuální pětiletka národního koeficientu, která bude rozhodující pro sezónu 2020-21

Zdroj: coen.wz.cz