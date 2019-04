Africký horor: Gólman si zlomil obě nohy! Brečel i sudí, jak pomohl klub? | iSport.cz

Tým Horoya AC, do něhož 35letý gólman přišel před šesti lety, přicestoval do největšího marockého města Casablanky s touhou postoupit mezi čtyři nejlepší celky slavné soutěže. Na rozdíl od prvního střetnutí, které skončilo bezbrankovou remízou, se ale tentokrát vyvíjelo vše ve prospěch favorizovaného Wydadu. Už po prvním poločase bylo prakticky rozhodnuto, domácí se v něm dokázali třikrát prosadit.

Zklamaní hostující fotbalisté si při odchodu do kabin nejspíš mysleli, že už nemůže být hůř. Mýlili se. Kromě toho, že v druhém dějství ještě dvakrát inkasovali, přišli o svou jedničku. Khadim N'Diaye, jenž několik let patřil k oporám senegalského národního mužstva, si přivodil hrozivé zranění.

35letý brankář se při poslední gólové situaci vrhl pod nohy útočníkovi El Moutarajimu, ke vší smůle se ale srazil s vlastním obráncem. Zatímco domácí oslavovali další trefu, zkušený borec se začal v obřích bolestech svíjet na trávníku. Při tvrdém střetu si zlomil obě holenní kosti!

Ke zraněnému muži okamžitě přiběhli lékaři s nosítky, hráči obou klubů skončili v slzách. Děsivý moment rozplakal také etiopského sudího Bamlaka Tessemu.

Gruesome double leg break in the African Champions League over the weekend. Get well soon, Khadim Ndiaye 🙏https://t.co/yg0B9kuxKq — SNM (@JackCook95) 16. dubna 2019

Poté, co byl N'Diaye naložen do sanitky, putoval rovnou do nemocnice v rodném Rabatu. V hlavním městě Maroka v neděli podstoupil náročnou operaci. „Výsledky jsou uklidňující. Khadim nyní zůstane v nemocnici, kde bude pokračovat v zotavování,“ informoval klub fanoušky na svém facebookovém účtu. Krátce na to vedení Horoaye předvedlo krásné gesto.

N'Diaye, jemuž měl na konci aktuální sezony vypršet kontrakt, obdržel smlouvu na další tři roky. Vedení Horoaye mu zároveň umožní absolvovat trenérský kurz potřebný pro zisk profesionální licence. „Když odjížděl na mistrovství světa, řekl, že by náš klub neopustil, ani kdyby mu přišla nabídka od Barcelony. Nyní mu na oplátku nabízíme zůstat v našem týmu.“

Zraněný gólman je za tuto možnost vděčný. „Děkuji klubu za vše, co pro mě od té doby, kdy jsem do ní přišel, dělá. Upřímně jsem tu naprosto spokojený, cítím se zde jako doma. Nečekal bych, že si za něj zahraji. Tento podpis smlouvy navzdory mému zranění je zárukou pro všechny hráče. Musíte bojovat, a pak budete odměněni,“ uvedl.

N'Diaye, kterému fotbaloví nadšenci z celého světa přejí brzké uzdravení, na sebe upozornil už před dvěma lety, když si na Africkém poháru národů při odkopu schválně kopl do druhé nohy a vyžádal si ošetření, aby ušetřil drahocenné vteřinky.