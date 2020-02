Pelé odmítá slova vlastního syna o hanbě a depresi: Mám dobré i horší dny | iSport.cz

Legendární brazilský fotbalista Pelé popřel množící se spekulace o jeho horšícím se zdraví. Ty v pondělí ještě rozdmýchal jeho syn Edinho, podle něhož se devětasedmdesátiletý trojnásobný mistr světa utápí v depresích a uzavírá se do izolace.

„Děkuji za vaše přání a starosti. Daří se mi dobře,“ uvedl v prohlášení Pelé. „Bude mi 80 let. Mám dobré dny a taky horší dny. To je u lidí mého věku normální,“ konstatoval a popřel, že by se stranil společnosti. „Nevyhýbám se plnění povinností z mého nabitého kalendáře,“ dodal.

Pelé podstoupil v posledních letech řadu operací. Za pomoci lékařů řešil například problémy s prostatou, kyčlí, páteří či močovými kameny.

„Co se týče pohyblivosti, je už velice křehký a to mu působí deprese. Člověk si musí uvědomit, že to byl král a působivá osobnost. A teď může stěží chodit. Stáhl se kvůli tomu hodně do ústraní, zahanbuje ho to,“ řekl v pondělním rozhovoru pro Globoesporte Pelého syn Edinho.