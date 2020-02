Novák o EURO, zájmu ze Španělska i tažení Trabzonsporu: Chci zůstat, ale... | iSport.cz

Má dobré postavení, jeho slovo v kabině určitou váhu, tým je na špici turecké ligy a může směle myslet na titul. Prioritou českého obránce Filipa Nováka je proto setrvat v Trabzonsporu. Ovšem reprezentační bek má v aktuálně druhém celku soutěže smlouvu jen do konce sezony a našlapují kolem něj i jiní zájemci. Třeba španělské Getafe. „Nechci do léta čekat, co bude dál,“ říká Novák v rozhovoru pro deník Sport. Na návrat do Česka zatím nemyslí.

V Turecku se český obránce Filip Novák z Trabzonsporu fakt nenudí. Třeba o víkendu musel kvůli sněhové kalamitě cestovat s týmem devět hodin autobusem ze zápasu v Ankaře. Úmorné cestování ale vyvažoval pocit vítězství. Ten mívá reprezentační bek se svými spoluhráči v poslední době pravidelně, Trabzonspor se rve o titul, v neděli přivítá Sivasspor, který byl před tímto kolem v čele. Sám Novák pak řeší, kde bude od léta hrát. A už stačil i poklábosit s bývalým slávistickým útočníkem Milanem Škodou.

Asi momentálně hodně řešíte svou budoucnost, že? Smlouvu v Trabzonsporu máte jen do konce sezony a zatím jste ji neprodloužil. Jak se věci mají?

„Jsem tu už třetí sezonu. S Trabzonsporem se o nové smlouvě bavíme asi tři měsíce. Už se zdálo, že se blížíme dohodě, ale bohužel se v některých bodech naše představy stále rozcházejí. Vleče se to a zatím nikdo nic nepodepisuje. Nechci do léta čekat, co bude dál. Chci mít svou budoucnost vyřešenou co nejdříve. Mým cílem je podepsat novou smlouvu s Trabzonsporem, ale může se stát, že zamířím jinam.“

Registrujete zájem i z jiných klubů?

„Nějaké signály mám. Vše ale řeší moje agentura Sport Invest. Ale jak jsem řekl, momentálně preferuju zůstat tady v Trabzonu. Na druhou stranu je mi dvacet devět, ten kontrakt mi musí dávat smysl.“